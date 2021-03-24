Erdoğan: Dalgalanmalar ekonominin potansiyelini yansıtmıyor

Canan SAKARYA

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Bakanı Recep Tayyip Erdoğan, son bir kaç gündür piyasalarda yaşanan dalgalanmaların Türkiye ekonomisinin temellerini, gerçek dinamiklerini, taşıdığı potansiyeli ve yarınını kesinlikle yansıtmadığını belirtti. Yeni anayasa konusunda çağrı yapan Erdoğan, yeni anayasaya 2022 yılının ilk diliminde ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi. Erdoğan önümüzdeki dönemde politikaların lokomotifini aile, eğitim ve kültür başlığının oluşturacağın söyledi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7.Olağan Büyük Kongresinde yaptığı konuşmada ‘ 2023 manifestosu’ nu açıkladı. Erdoğan, yaklaşık 2 saat süren konuşmasında, 2023 hedefleri yanı sıra 2053 vizyonundan bahsetti. Konuşmasında ekonomi mesajları da veren Erdoğan, yeni anayasa konusunda çağrı yaptı.

“Piyasadaki dalgalanma ekonominin gerçek dinamiklerini yansıtmıyor”

"Türkiye için güven ve istikrar" sloganıyla yapılan büyük kongrede bütün illeri tek tek selamlayarak konuşmasına başlayan Erdoğan, Cumhur ittifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisine ve Genel Başkan Sayın Devlet Bahçeli’ye teşekkür ederek, “Türkiye’yi önce 2023 hedeflerine, ardından da 2053 vizyonuna inşallah bu ittifakla kavuşturacağız” dedi. Erdoğan, son bir kaç gündür piyasalarda yaşanan dalgalanmaların, Türkiye ekonomisinin temellerini, gerçek dinamiklerini, taşıdığı potansiyeli ve yarınını kesinlikle yansıtmadığını belirterek, kamu maliyesi ve finans sektöründeki göstergeler, gelişmiş ve gelişmekte olan pek çok ülkeye göre daha sağlam bir yapıya sahip olduğuna işaret ettiğini söyledi.

Vatandaşlara, iş insanlarına ve yabancı yatırıcıya çağrı

Ekonomi reform paketini açıkladıklarını ve takvimini ilan ettiklerini hatırlatan Erdoğan, “Şimdi artık vakit, daha çok çalışma, üretme, gaza basma, hedeflerimize yürüme vaktidir” dedi. Evlerindeki döviz ve altın tutan vatandaşlara çağrıda çağırıda bulunan Erdoğan, “Milli servetimiz olan evlerindeki döviz ve altını, çeşitli finans araçlarına yatırarak, ekonomiye ve üretime kazandırmalarını istiyorum. Finans kuruluşları, özellikle de katılım finans şirketleri, bu altın ve dövizler için müşterilerine, onları memnun edecek getiri sağlayabilecek alternatifler sunuyor” dedi.

İş insanlarına 30 Haziran’a kadar devam eden varlık barışından yararlanarak, yurt dışındaki kaynaklarını hiçbir endişe duymadan Türkiye’ye getirmeleri çağrısında bulunan Erdoğan, uluslararası yatırımcılardan da Türkiye’nin gücüne ve potansiyeline güvenmelerini istedi. Erdoğan , “Siz içeride birilerinin “battık, bittik, yıkıldık, öldük” diye terane tutturduğuna, kendi ülkelerini kötüleme yarışına girdiklerine bakmayın. Türkiye gücünü, ekonomisinin sağlam altyapısından, üretiminden, yetişmiş insan kaynağından, girişimcilerinden, ihracatçılarından; velhasıl reel ekonomisinden alan bir ülkedir” ifadelerini kullandı.

“Sivil anayasa kaçınılmaz”

Yeni ve sivil Anayasa teklifi ile ilgili yaklaşımlarının da açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin yeni ve sivil bir Anayasa’yı tartışmasının hem kendi tarihimizin, hem de gelişen ve değişen dünya şartlarının kaçınılmaz bir gereği olduğunu ifade etti. “Milletimiz nasıl bir Anayasayla yönetilmek istiyorsa, biz de işte öyle bir Anayasa istiyoruz” diyen Erdoğan, yeni anayasanın ruhunda insanın, farklılıklarıyla, zenginlikleriyle, hayalleriyle 84 milyon vatandaşın olması gerektiğini söyledi. Yeni anayasanın açık ve şeffaf bir sürecin ürünü olarak hazırlanacağını belirten Erdoğan, “Yeni Anayasa çalışmalarında bu safhaya önümüzdeki yılın ilk diliminde ulaşmayı hedefliyoruz. Mümkün olan en geniş mutabakatla ortaya çıkacak yeni Anayasa metni de, mutlaka milletin onayına sunulacaktır. Buradan, siyasi partiler başta olmak üzere, yeni Anayasa konusunda sorumluluk üstlenecek herkese çağrıda bulunuyorum. Gelin; ideolojik, zümrevi ve kişisel tüm bagajlarımızı, duvarlarımızı, şerhlerimizi bir kenara bırakarak, Türkiye’yi en az bir asır boyunca taşıyacak lafza ve ruha sahip yeni bir Anayasaya kavuşturalım. Biz buna varız ve hazırız” dedi.

Önümüzdeki dönem politikaları: Aile, eğitim, kültür

Önümüzdeki dönemde politikalarının lokomotifini aile, eğitim ve kültür başlıklarının oluşturacağını açıklayan Erdoğan, “Türkiye’nin 2053 vizyonunun hamurunu, diğer her şeyin bunların arkasından geldiği bilinciyle aile, eğitim ve kültürle yoğuracağız. Bugüne kadar gerçekten çok çalışarak, ülkenin dört bir yanını okullarla, hastanelerle, yollarla, köprülerle, barajlarla, parklarla donatmayı başardık. Şimdi, muhatabı doğrudan insanın kalbi ve aklı olduğu için çok daha zor, çok daha hayati bir vazifeye talibiz” dedi.

BM yapısında reform önerdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasının Birleşmiş Milletlerin mekanizmalarının tamamını kapsayan bir reforma gidilmesini önerdi.

Erdoğan, konuyla ilgili şunları söyledi: “Birleşmiş Milletler güvenlik konseyi başta olmak üzere, küresel yönetim mekanizmalarındaki dengesizlikler ve adaletsizlikler, beraberinde ataleti ve güvensizliği de getiriyor. Biz, bu mekanizmaların tamamını kapsayan bir reformun süratle hazırlanarak, yürürlüğe konulmasını teklif ediyoruz.

Yeni küresel güvenlik sistemi 5 daimi üyenin menfaati yerine; kıtaları, bölgeleri, inançları ve ortak çıkarları temsil edecek şekilde inşa edilmelidir. Aksi takdirde sistemin sorunlara çözüm üretmesi ve geniş bir meşruiyet zeminine oturması mümkün değildir. Salgın sürecindeki gelişmeler, bu tespitin doğruluğunu ve ülkemizin haklılığını bir kez daha teyit etmiştir”

22 kişi MKYK dışında kaldı, Binali Yıldırım listede

AK Parti tüzüğünde yapılan değişikle tek olan AK Parti Genel Başkanvekili sayısı 2’ye çıkarıldı. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı kuruldu. Tüzük değişikliği kapsamında Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nun (MKYK) 50 olan asıl üye sayısı 75'e, 25 olan yedek üye sayısı da 35'e çıkarıldı.

AK Parti’nin 75 kişilik yeni MKYK’sında, Binali Yıldırım, Resul Kurt, Bekir Bozdağ, Metin Külünk, Şamil Tayyar, Tuğba Vural Çokal’ın da yer aldığı 47 yeni kişi girdi.

AK Parti’nin mevcut 50 kişilik MKYK’sından 22 kişi liste dışı kaldı. Liste dışı kalan isimler şunlar:

Ahmet Arslan, Ahmet Sorgun, Ahmet Tan, Cevdet Yılmaz(Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı oldu), Erol Kaya, Eyüp Özsoy, Gökçen Özdoğan Enç, Haluk İpek, Harun Karacan, Hatice Kübra Gökkaya, İffet Polat, Lütfi Elvan, Mahir Ünal, Mehmet Akif Kahya, Metin Yavuz, Mustafa Ataş, Mahmut Atilla Kaya, Osman Nuri Gökşan, Tuğba Işık Ercan, Vildan Polat, Yavuz Subaşı, Zehra Taşkesenlioğlu Ban.