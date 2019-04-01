Erdoğan: Dayanıklı bir ekonomi inşa edeceğiz

01 Nisan 2019

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde gelenekselleşen balkon konuşmasını yaptı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Milletimiz 1994 yılındaki İstanbul Büyükşehir seçimlerinden beri girdiğimiz her mücadelede yanımızda oldu. Girdiğimiz her seçimlerde bizi hep birinci çıkaran milletime teşekkür ediyorum. Milletimiz bizi 15'inci kez bizi birinci yaptı.

Şu an itibariyle 16 büyükşehir 24 ilde birinci olduk. 4,5 yıl bu kardeşiniz Cumhurbaşkanı mı, AK Parti iktidar mı, yolumuza Cumhur İttifakı olarak devam edeceğiz. Beka konusundaki hassasiyetimize sahip çıkan özellikle Kürt kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.

Bu seçimlerde alamadığımız yerlerden çıkan tek sonuç milletimize kendimizi yeterince anlatamamış olduğumuzdur. Her şeyde hayır vardır. Demokrasi mücadelesi budur. Ankara'da ilçelerde AK Parti önde. Halkımız büyükşehiri verse de ilçeleri bize verdi. Buraya gelirken baktığım son anda İstanbul'da da ilçelerde biz öndeydik.

Önümüzde 4,5 yıl seçim yok. Çalışmalarımıza odaklanacağız. Ekonomide ülkemizi teslim alma amacı taşıyan saldırıların önünü önemli ölçüde kestik. Yapısal reformlarla bu tür saldırılara daha dayanıklı bir ekonomi inşa edeceğiz.

Yalan yanlış vaatlerde bulunanlar bakalım nasıl yönetecekler göreceğiz. Şimdi hedefimiz Suriye'yi güvenli bir hale getirerek ülkemizdeki sığınmacıların yurtlarına dönebilmelerini sağlamaktır. Üzülmek, 'bu sonucu beklemiyorduk' demek yok. Seçimin kazananı AK Parti'dir."