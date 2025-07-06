Erdoğan-DEM Parti görüşmesi yarın!

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısının ardından, örgüt 12 Mayıs 2025'te kendini feshettiğini açıklamıştı. Fesih kararı sonrası örgütün tüm uzantıları ile silah bırakması beklenirken DEM Parti bugün İmralı'da yeniden Öcalan ile görüştü.

Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol'un İmralı'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, heyetin 9 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı görüşmenin de öne çekildiği öğrenildi.

Erdoğan-DEM görüşmesi yarın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini yarın saat 15.00'te kabul edecek. Temaslar sonrası terör örgütü PKK'nın bu hafta silah bırakması bekleniyor.

Görüşmede Erdoğan'a AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da eşlik edecek.