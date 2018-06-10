Erdoğan Demirören, son yolculuğuna uğurlanıyor
Önceki gün hayatını kaybeden Demirören Holding’in Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören için ilk tören holding binası önünde gerçekleştirildi.
Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören için ilk tören Şişhane'deki holding binası önünde düzenlendi. Törene Demirören ailesi, yakınları, holding çalışanları ve sevenleri katıldı.
Demirören daha sonra Fatih Camisi’nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.
Bu arada Demirören’in vefatının ardından siyaset, iş, spor dünyasından çok sayıda isim aileye başsağlığı ziyaretinde bulunmaya devam ediyor.
Erdoğan Demirören, hayatını kaybetti