Erdoğan: Demokrasi onlara başka, bize başka

28 Ekim 2017

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da toplu açılış töreninde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Hükümetimiz ve belediyelerimizin işi yaptıklarıyla yetinmek değil, yeni ihtiyaçlara cevap verebilmek için sürekli çalışmaktır.

Yarın Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayacağız. 94 yılda Türkiye çok mesafe aldı. Gönül daha iyisini ister. Kaybettiklerimizi, yapabilecekken kaçırdıklarımızı bilmek başka şey, orada takılı kalmak başka.

İlk yarıda yüzde 5,5 büyüdük. Yıl sonu itibariyle yüzde 7'yi bulursa şaşırmayın.

Fırat Kalkanı'nda, İdlib'te varız. Mazlumun olduğu yerde biz varız. Türkiye'ye Suriye'de, Irak'ta ne işiniz var diyenlere sormak lazım, sizin burada ne işiniz var?

Kendi vatandaşlarının güvenliği uğruna dünyayı kana bulayanlar, iş bizim vatandaşımızın güvenliğine geldi mi bir anda kavramları değiştiriyorlar. Demokrasi onlara başka, bize başka. Hukuk onlara başka, bize başka.

Artık silahlı İHA yapıyoruz. Kötü komşu bizi ev sahibi yaptı. Verirler mi diye beklememize gerek yok.