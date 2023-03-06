Erdoğan: Deprem bölgesindeki işletmelerin KOSGEB borçlarını siliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantı 4 saat sürdü.

Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 46 bin 104 olduğunu açıkladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Depremin ardından tüm imkanlarımızı seferber ettik. Toplamda 35 bin kişi ile dünyada eşi benzeri görülmemiş bir yardım kurtarma personelini bir araya getirdik.

Yıkım öylesine çok, yıkım alanı öylesine çok, iklim o kadar zorluydu ki, ilk saatlerde arzu ettiğimiz etkinliğe ulaşamadık.

Deprem bölgesindeki yıkık ve ağrı hasarlı bina sayısı

Depremin yol açtığı geniş yıkım geride kalan insanlarımızın hayatını da zorlaştırdı. Deprem bölgesindeki yıkık ve ağır hasarlı binaların sayısı 230 bini buralardaki bağımsız bölüm sayısı da 645 bini buluyor.

2 ayda 100 bin konteyner kurulacak

Amacımız, 2 aya kadar 100 bin konteyner kurarak, yarım milyon depremzedeyi daha iyi şartlarda barınabilecekleri bu alanlara taşımaktır.

3 milyon 320 bin insanımız deprem bölgesine dışına gitti. Deprem bölgesindeki bir buçuk milyon insanımız çadırlarda hayatını sürdürüyor.

Deprem bölgesindeki işletmelere destek

Deprem bölgesindeki işletmelerin KOSGEB'e olan 2023 borçlarını, felakette hayatını kaybeden işletmecilerimizin ise tüm borçlarını siliyoruz.

Bugüne kadar 6 bin geçici ticarethane kurarak esnafımızın hizmetine verdik. Ayrıca 3 bin konteynerden oluşan çarşılar kuruyoruz. Bugüne kadar 1 milyon 61 binden fazla depremzedeye hane başına 10 bin lira nakdi yardım yaptık.

Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 46 bin 104'e yükseldi. Deprem bölgesindeki yıkık ve ağır hasarlı binaların sayısı 230 bini buralardaki bağımsız bölüm sayısı da 645 bini buluyor.

Seyahat bölgesindeki şehirlerimizde hayat normale dönmeden bize durmak, dinlenmek haramdır.

Vatandaşlara kentsel dönüşüm çağrısı!

Kentsel dönüşümün engellenmesi için adeta yalvardık. Kaybedilen her anın bizi büyük yıkımlara yaklaştırdığını söyledik.

Buradan bir kez daha tüm vatandaşlarıma bu acıları yeniden yaşamamak için eski ve riskli binalarını en kısa sürede kentsel dönüşüme sokma çağrısında bulunuyorum.

İstanbul başta olmak üzere ülkemizde 6,5 milyon yapının acilen dönüşmesi gerçeği karşımızdayken siyasi hesaplarla süreci geciktirmenin vebali çok ağırdır. Sadece şehirlerimizi değil toplumumuzu da afetlere karşı dirençli hale getirmek istiyoruz.

10 Mart'ta seçim kararı alacağız

Gündem sapmasına yol açacak seçim sürecinin bir an önce geride bırakılması şarttır. 14 Mayıs'ta yapılması bu imkanı verecektir. 10 Mart'ta seçim kararı alacağız akşamında Resmi Gazete'de yayınlayıp süreci başlatacağız.