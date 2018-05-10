Erdoğan - Destici görüşmesi başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüşmesi başladı.
24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesinde siyasilerin görüşme trafiği devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu kapsamda AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'na katılan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi BBP Genel Merkezi'nde ziyaret etti.
Erdoğan'ı bina girişinde Destici ve partililer karşıladı. Erdoğan ve Destici'nin görüşmesi devam ediyor.
Görüşmede, seçim sürecine yönelik değerlendirmelerde bulunulması bekleniyor.