Erdoğan, Destici ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün 11:30'da BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret edecek.
24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesinde siyasilerin görüşme trafiği devam ediyor.
Bu kapsamda AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'na katılan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşeceği öğrenildi.
Görüşme bugün saat 11:30'da gerçekleşecek.
Bir araya gelecek olan ikilinin seçim sürecine yönelik değerlendirmelerde bulunulması bekleniyor.