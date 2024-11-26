Erdoğan, 'dijital medya'ya dikkat çekti: Gençleri yanlış yönlendiriliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen 7. Din Şûrası'na katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan, dijital dünyanın küresel ölçekte tüm değerleri tahrip ederken Müslümanları doğrudan hedef tahtasına koyduğunu belirterek "Bugün çocuklar, anne babanın, öğretmenin, mahallenin terbiyesinden öte dijital medyanın terbiyesine daha fazla maruz kalıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı, dijital medyanın sadece eğlence ve para kazanma aracı olmadığının fark edilmesi gerektiğini belirterek "Dijital hareket yeryüzündeki tüm dinleri yıpratmak suretiyle yeni bir yapay din oluşturma gayreti içindedir. Bunun etkileri gittikçe küresel boyutta artmaktadır" ifadelerini kullandı.

'İslam varsa Türkiye vardır'

Erdoğan şunları kaydetti: "Bugün de medya ve sosyal medya üzerinden lümpen ırkçı hareketler propaganda yapabilmektedir. Coğrafyamızdaki her milletin çimentosu İslam'dır. İslam'ın bize kazandırdığı kardeşlik ruhudur. Coğrafyamızdaki birlik ve huzuru bozmak isteyenler doğrudan doğruya inancımıza saldırmaktadır. İslam'a ve Müslümanlara yönelik saldırıları ateizm, şamanizm gibi fitneler üzerinden yaptığını görüyoruz. Özellikle gençlerimizin zihnini bulandırmayı amaçlayan saldırıları durdurmak niyetindeyiz.

İslam varsa Türk vardır. İslam varsa Kürt vardır, Arap vardır. İslam varsa aile vardır. Ahlak vardır, edep vardır. İslam varsa bayrak vardır hürriyet vardır. İslam varsa Türkiye vardır. Kimi zaman cahiller, kimi zaman az okumuşlar, kimi zaman da bilginin peşinden koşarken hikmeti ıskalamış yarım akıllılar medya üzerinden gençleri yanlış yönlendiriyor. Tek tük istisnai olumsuz örneklerden bütün dindarlara hakaret edilmekte, vakıflar, dernekler, tarikatlar linç edilmekte, dini ve dindarlar yıpratılmaktadır."

'RTÜK hızla tedbir almalıdır'

Erdoğan, 'Üç-beş kendini bilmezin reyting yapmasına müsaade etmeyeceklerini' belirterek "Bu tür girişimler milli güvenlik sorunudur, RTÜK başta olmak üzere bu konularda hızlı tedbirleri ele almalıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı, "İlim ve mesuliyet sahibi her kardeşimizin bu saldırılara karşı sağlam bir direniş hattı kurmasını savunuyorum. Alimlerimiz en hassas konuları medya ve sosyal medyaya taşımak suretiyle tehlikeli bir yola giriyor" ifadelerini kullandı.