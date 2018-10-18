Erdoğan-Dodon-Vlah ortak basın toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Moldova'nın toprak bütünlüğü bizim için hayati öneme sahiptir. Türkiye olarak geçmişte olduğu gibi önümüzdeki dönemde de soydaşlarımızın yanında duracağımızın altını çizdik. Ancak bizim görmek istediğimiz, Gagauzya'nın birlik beraberlik içinde Moldova ile omuz omuza kalkınma çabalarını sürdürebilmesidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon ile Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah ile İcra Komitesi binasında yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Moldova Cumhurbaşkanı Dodon ile dün çok verimli, ikili ve heyetler arası görüşmeler yaptıklarını, Stratejik Konseyle ilgili anlaşma imzaladıklarını belirten Erdoğan, Moldova Başbakanı Pavel Filip ile ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından da 5 anlaşmaya imza konduğunu anlattı.

Erdoğan, Moldova ziyaretinin ikinci önemli bölümünü Komrat'ın oluşturduğuna işaret ederek,16 yıllık Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı buraya hasretinin olduğunu, Gagauz Özerk Yeri Başkanı Vlah ve soydaşlarla hasbihal edeceklerini söyledi.

"Sizlere Türkiye'deki 81 milyon akrabanızın selamlarını getiriyorum ve Türk milleti adına bugün buradayım." diyen Erdoğan, bu tarihi ziyareti kendisiyle gerçekleştirdiği için Dodon'a teşekkür etti.

Geniş bir heyetle Moldova'da bulunduklarını ifade eden Erdoğan, bakanlar, Gaziantep ve Altındağ Belediye Başkanları, TİKA gibi birçok kurumun başkanının kendisine eşlik ettiğini aktardı.

Bu kurumların Gagauzya'da yatırımlarının olduğunu, bunların süreceğini vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Kişinev'de özellikle cumhurbaşkanlığı sarayını çok önemsiyorum. Bazı eksikleriyle beraber dün açılışını yaptık. Fakat gerçekten güzel bir eser meydana geldi. Cumhurbaşkanı'nın da ifade ettiğiyle Moldova ile Gagauzya'nın 1994'ten bu yana ortaya koyduğu barış ve huzur içinde birlikte yaşama iradesini görmekten bahtiyarız. Moldova'nın asli unsurlarından olan Gagauz, soydaşlarımızla komşu olarak addettiğimiz Moldova ile aramızdaki kan bağını oluşturuyor. Gagauzcanın varlığı Türkiye-Moldova ilişkilerini daha da özel kılıyor. Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Başkan ile yaptığımız görüşmede Gagauzya'nın statüsüne ilişkin hukuki zeminin sağlamlaştırılması hususunda hemfikir olduğumuzu gördük. Bu anlayışla Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve hükümetin desteği, Sayın Başkan ve Gagavuz yetkililerin kararlılığıyla özerkliğin layığıyla işlemesi için somut adımlar atılması konusunda mutabık kaldık."

"Pek çok projeye imza atacaklar"

"Moldova'nın toprak bütünlüğü bizim için hayati öneme sahiptir. Türkiye olarak geçmişte olduğu gibi önümüzdeki dönemde de soydaşlarımızın yanında duracağımızın altını çizdik. Ancak bizim görmek istediğimiz, Gagauzya'nın birlik beraberlik içinde Moldova ile omuz omuza kalkınma çabalarını sürdürebilmesidir." diyen Erdoğan, bunun için Türkiye'nin tüm kurumlarıyla Gagauzya'ya gerekli teşvik, destek ve kolaylıkları sağlamaya hazır olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"TİKA başta olmak üzere belediyelerimiz, resmi kurumlarımız, Gençlik Spor Bakanlığımız, Ulaştırma Bakanlığımız, Çevre Şehircilik Bakanlığımız, sivil toplum kuruluşlarımız Moldova makamlarıyla iş birliği içerisinde pek çok projeye imza atacaklardır. Buradaki güvenlikle ilgili de özellikle dün akşam saat 21.30 gibi iki tane içişlerinde güvenlik noktasında TOMA'yı buraya getirmiş olduk. Bugüne kadar hiçbir ayrım yapmadan sizlerin yanında olduk. Moldova'nın tüm bölgeleriyle kalkınması için elimizden gelen katkıyı yaptık. İnşallah bundan sonra da Moldova halkının ve Gagauz Türklerinin yanında olmayı sürdüreceğiz."

Öte yandan Erdoğan, basın toplantısı öncesinde, Dodon ve Vlah ile TİKA tarafından yapılacak Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi'nin maketini inceledi.