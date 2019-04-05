Erdoğan: Dördüncü F-35 bir kaç haftaya teslim edilecek

05 Nisan 2019

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da gazetecilere yaptığı açıklamada 8 Nisan Pazartesi günü Rusya'ya gerçekleştireceği ziyaret ve Rusya'dan alınacak S-400 sistemlerinin ABD ile neden olduğu gerilime ilişkin soruları yanıtlarken şunları söyledi:

"Rusya'da Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantısını gerçekleştireceğiz, S-400 önemli bir yer tutuyor. Doğalgaz noktasında Rusya ile ilişkimiz çok güçlü, bunların görüşmelerini de yapacağız. S-400 ile ilgili süreci bitirdik, ödemelerimiz devam ediyor.

ABD, Rusya'nın S-400 için tanıdığı şartları Patriot'ta bize sağlamadı, o nedenle biz şu anda, şu duruşta oraya sıcak bakmıyoruz. S-400 süreci işliyor, Temmuz ayında da teslimatlar başlayacak.

F-35'ler konusunda önüne gelen bir şeyler söylüyor. Biz iki tanesini teslim almıştık, şu anda ABD'de üçüncüyü de teslim ettiler. Çok kısa bir süre içerisinde, haftalarla söylüyorum, dördüncüyü de teslim edecekler."

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Kaynak: Reuters