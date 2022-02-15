Erdoğan: Dubai EXPO'yu yeni bir geleceği hep beraber kurmak için bir çağrı olarak değerlendiriyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Al Wasl Plaza'da düzenlenen Dubai EXPO 2020 Türkiye Ulusal Günü programında yaptığı konuşmada, Birleşik Arap Emirlikleri'ni, salgın şartlarına rağmen büyük çaplı etkinliğe başarıyla ev sahipliği yapmasından dolayı tebrik etti, profesyonel ve özverili bir çalışma neticesinde ortaya çıktığı aşikar olan organizasyonda emeği geçen herkesi kutladı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin merhum Şeyh Zayid'in liderliği ve vizyonu temelinde kaydettiği ilerlemenin "takdire şayan" olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Emirliklerin örnek teşkil eden atılımlarını yansıtan eserlerden biri de hiç şüphesiz Dubai EXPO'sudur. EXPO 2020'nin 'zihinleri birleştirmek, geleceği oluşturmak' şeklinde belirlenen temasını da son derece anlamlı buluyorum. Daha aydınlık bir gelecek üzerine hep birlikte düşünmeli, buna ulaşmak için beraberce hareket etmeli, müşterek, ortak faydalarda birleşmeliyiz." diye konuştu.

"Çevreyi korumanın bir lütuf değil, bir yükümlülük olduğuna inanıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çevre ve sağlık başta olmak üzere dünyanın karşılaştığı felaketler ve yeni meydan okumaların, kendilerini hep birlikte çözüm aramaya yönlendirdiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Tarımdan enerjiye, çevreden ekonomiye her alanda sürdürülebilirliği yakalamak ise öncelikli amaç olarak ortaya çıkıyor. Çünkü biz, çevreyi yani tabiatı, Allah'ın eseri ve emaneti olarak görüyoruz. Tüm insanların ortak hayat alanı olan çevreyi korumanın bir lütuf değil, bir yükümlülük olduğuna inanıyoruz. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışımız, çevrenin korunmasını da içeren geniş bir tasavvuru ifade ediyor. Çevre politikalarımızı, kalkınma politikalarımızı işte bu anlayışla ortaya koymanın çabası içerisindeyiz."

Eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 2017'de başlattıkları Sıfır Atık Projesi'nin bu bakımdan önemli bir örnek olduğunu belirten Erdoğan, "Bu projeyle bugüne kadar 2 milyon tonun üzerinde atık işlenerek ekonomiye kazandırılmış, 3 milyon ton sera gazı salınımı önlenmiş, 265 milyon ağaç kesilmekten kurtarılmıştır." dedi.

Erdoğan, Türkiye'nin, dünyada orman varlığını artıran nadir ülkeler arasında olduğunu söyleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ayrıca Türkiye, bugün yenilenebilir enerji kurulum gücünde Avrupa'da 5'inci, dünyada 12'nci sırada yer alıyor. Paris İklim Anlaşması'nı onaylayarak, 2053 vizyonumuzun ilk hedefi olarak Yeşil Kalkınma Devrimi'ni belirledik. Çevreye verdiğimiz önemin bir başka nişanesi olan Türkiye'nin ilk elektrikli otomobili TOGG'u da burada ayrıca zikretmek isterim. Sergi alanında bir maketini gördüğünüz ve önümüzdeki sene başından itibaren seri üretime geçecek olan TOGG'un, çevrenin korunmasına yapacağı katkı açıktır. Türkiye'nin EXPO'ya 'sürdürülebilirlik' alt teması bölgesinde katılımı, bu alandaki güçlü duruşumuzun bir ifadesidir. Ne olursa olsun kalkınmanın, büyümenin, zenginleşmenin değil, insana, tabiata, çevreye saygılı bir gelişme sürecinin peşindeyiz. İnancımızın ve kültürümüzün bize gösterdiği yol budur. Sergi alanımızın, 'medeniyetlerin başlangıç noktasından geleceği oluşturmak' temasıyla kurulmuş olmasının gerisinde de bu anlayış vardır."

Sergi alanının, Türkiye'nin engin tarihini, kadim coğrafi birikimini, güçlü sanayisini ve dinamik ticaretini temsil ettiğine dikkati çeken Erdoğan, alanın kısa sürede kurulmasında emeği geçen herkese ve desteklerini esirgemeyen ev sahiplerine şükranlarını sundu.

Erdoğan, "Bir Arap ülkesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen ilk dünya fuarı olan Dubai EXPO'yu yeni bir geleceği hep beraber kurmak için bir çağrı olarak değerlendiriyorum. 50'nci kuruluş yılını bu başarılı organizasyonla taçlandıran kardeş Birleşik Arap Emirlikleri'ni bir kez daha tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını, nazik ev sahipliklerinden dolayı Birleşik Arap Emirlikleri'ne teşekkür ederek tamamladı.