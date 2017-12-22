Erdoğan: Dünya 1'den 196 kez büyüktür

22 Aralık 2017

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Toplantıda dün Birleşmiş Milletler (BM)Genel Kurulu tarafından ABD'ye karşı alınan ret kararını değerlendiren Erdoğan, "Suriye ve Irak'ta durum giderek kontrol altına alınıyor. ABD ile hassasiyetlerimize saygı gösterilmesi şartıyla birlikte çalışmaktan memnuniyet duyarız. Türkiye olarak İslam İşbirliği Teşkilatı'nı (İİT) harekete geçirek Kudüs konusunda tavrımızı net bir şekilde ortaya koyduk. BM Güvenlik Konseyi, ABD'nin vetosu üzerine bu konuda bir karar alamadı. Biz dünya 5'ten büyüktür derken tam da bu durumu kastediyorduk. Buradan bir kez daha hatırlatıyoruz ki dünya 5'ten büyüktür. Hele hele 1'den hayli hayli büyüktür. 196 kez büyüktür" dedi.

"Beyaz Saray telefonun başına geçti, oradan tek tek tehdit etti"

"Çekimser davranan veya katılmayanların da yeri büyük ihtimalle 128'in yanıdır. Bizim son ana kadar tespitimiz 160 ile 190 arası kabul oyunun çıkacağı istikametiydi. Ama Beyaz Saray telefonun başına geçti, oradan tek tek tehdit etti" diyen Erdoğan şunları söyledi:

"İnsanoğlunun hele hele devletlerin demokratik iradeleri ne zamandan beri paralarla satın alınmaya başlandı. Demokrasi iradelerin satın alındığı bir anlayış, bir sistem, bir rejim değildir. Böyle yaklaşanlar varsa onlar da dersini almaya mahkumdur"

"ABD'nin adımının meşru olmadığını BM ortaya koydu"

BM'de ABD'nin Kudüs kararına karşı duran ülkelere teşekkür eden Erdoğan, "Böylece Amerika'nın attığı adımın hukuksuzluğu, meşru görülmediği BM tarafından da ortaya konulmuştur. Temenni ederim ki, ABD düşünür, demek ki bu ülkeler hiçbir zaman Kudüs'e gelmeyecek, yanlış adımdan geri dönmekte fayda var kararı, Trump yönetiminin doğru iradesidir. Zulümle abad olunmaz" şeklinde açıklamalarda bulundu.