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Erdoğan: Düzce için tüm imkanlar seferber edilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düzce’de yaşanan sel ve heyelanlara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ile Düzce Valisi Dağlı'dan bilgi aldı. Erdoğan, tüm imkanların seferber edileceğini açıkladı.

Erdoğan: Düzce için tüm imkanlar seferber edilecek
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Düzce’de yaşanan sel ve heyelanlara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ile Düzce Valisi Dağlı'dan bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölge halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek yaraların sarılması için tüm imkanların seferber edileceğini bildirdi.

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Kaynak: AA

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