Erdoğan: Düzce için tüm imkanlar seferber edilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düzce’de yaşanan sel ve heyelanlara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ile Düzce Valisi Dağlı'dan bilgi aldı. Erdoğan, tüm imkanların seferber edileceğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Düzce’de yaşanan sel ve heyelanlara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ile Düzce Valisi Dağlı'dan bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölge halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek yaraların sarılması için tüm imkanların seferber edileceğini bildirdi.
Düzce'de 7 kayıptan birinin cesedi bulundu
Kaynak: AA