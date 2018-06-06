Erdoğan: Ekonomi 24 Haziran'dan sonra yükselişe geçecek

06 Haziran 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da Ankara Ticaret Odasının iftar programına katıldı.

Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Biz sadece güçlü Meclis demiyoruz. Biz sadece güçlü hükümet demiyoruz. Biz sadece güçlü Türkiye demiyoruz. Bütün bunlarla beraber aynı zamanda güçlü ekonomi diyoruz." dedi.

Erdoğan "Kur, faiz ve enflasyon sarmalıyla bozulmak istenen ekonomimiz, 24 Haziran'ın ardından yeni ve çok daha güçlü bir yükselişe geçecektir. Tüm vatandaşlarıma çağrıda bulunuyorum, evinizde yastık altında tuttuğunuz dövizlerinizi, paralarınızı, altınlarınızı bankalara, katılım şirketlerine ve diğer yatırım mecralarına yatırarak lütfen sisteme sokun ve ülkemizin büyümesine hep beraber katkıda bulunun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA