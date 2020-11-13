Erdoğan: Ekonomide ve hukukta yeni bir reform dönemi başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Namık Kemal Stadyumunda düzenlenen AK Parti Tekirdağ 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmaya, "Alemi titreten Fatihler gördün. Bugün özlediğin fetihler gördün. Rabb'imden nice lütuflar gördün. Vazgeçilemez Tekirdağımsın." sözleriyle başladı.

Erdoğan, "Fetihler gören, Fatihler gören, Rabb'imden lütuflar gören Tekirdağ. Gaza medeniyetimizin solmayan goncası, gönül medeniyetimizin parlayan incisi Tekirdağ. Rumeli deyince gözleri buğulanan, hasreti de acıya da sevinci de iliklerine kadar yaşayan onurlu Tekirdağ. Sadece destan yazmakla destan yaşamakla kalmayan, kendisi de taşıyla toprağıyla destan olan Tekirdağ. Rabb'ime yaklaşık 1,5 yıllık aradan sonra bugün Tekirdağ ile bir kez daha buluşmayı nasip ettiği için hamdüsena ediyorum." şeklinde konuştu.

Tekirdağ'ın 2019 seçimlerinde büyükşehirde yüzde 44'e ulaştığını ancak bunun yeterli olmadığını ifade eden Erdoğan, bir dahaki seçimde gayretlerini artırarak, Tekirdağlılarla muhabbetlerini güçlendirerek yüzde 50'nin üzerine çıkacaklarını söyledi.

Erdoğan, "Buna hazır mıyız? Buna var mıyız?" diye sorarak, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşma mecburiyeti hiç olmadığı kadar gerekli hale gelmiştir. Ülkemizi 2023 vizyonuyla buluşturan parti olarak bu hedefleri hayata geçirmek de yine bizim görevimizdir. Sadece bununla kalmayacak bizden sonraki nesillere güçlü bir 2053 vizyonu miras bırakacağız. Bu tarihi ve kutlu mücadelede Tekirdağ'ı en önde görmek istiyoruz."

"Şehir hastanemize İsmail Fehmi Cumalıoğlu ağabeyimizin ismi yakışır"

Buraya gelmeden önce 41. Komando Tugayında sancak teslimi törenine katıldığını hatırlatan Erdoğan, kongreden sonra da Tekirdağ'daki şehir hastanesinin açılışını yapacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında hastanenin isminin de "İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi" olduğunu açıklayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fehmi Cumalıoğlu ağabeyimiz gençlik yıllarımızda birlikte siyaset yaptığımız bir büyüğümüzdü. Hayrabolulu ve 1912 doğumlu. Yıllarca bakanlıklar yaptı. Başhekimlikler yaptı. Hayatı dolu dolu olan bir büyüğümüzdü. Yanılmıyorsam da 96 yılında rahmetli oldu. Ve dedik ki bir Tekirdağlı, Hayrabolulu olarak bu şehir hastanemize İsmail Fehmi Cumalıoğlu ağabeyimizin ismi yakışır. Çünkü bize bu büyüklerimizi unutturmamak yakışır. İnşallah bu hastaneyle artık İsmail Fehmi Cumalıoğlu ağabeyimiz de unutulmazlar arasına girmiş olacaktır.

Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını en iyi işte bu fotoğraf anlatıyor. Bir yanda kahraman ordumuzla sınırlarımızda ve sınırlarımızın dışında milletimize huzur verecek, dostlarımıza güven verecek, düşmanlarımıza korku salacak bir Türkiye var. Diğer yanda şehir hastaneleriyle yollarıyla köprüleriyle okullarıyla Karadeniz'de bulduğu doğal gaz başta olmak üzere, enerji projeleriyle sanayisiyle ihracatıyla güçlü bir alt yapı inşasına devam eden bir Türkiye var. Aynı şekilde dış politikadaki onurlu duruşuyla bölgesinde ve dünyada sözünü dinleten, itibarını yükselten, etkisini artıran bir Türkiye var."

Ülke ve millet olarak en az bir asır önce yaşanılan dönem kadar kritik bir süreçten geçildiğini belirten Erdoğan, vatan topraklarına gözünü dikenlerden milleti birbirine düşman etmeye çalışanlara kadar tüm şer senaryoların tedavüle sokulduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Allah'ın yardımı, milletin feraseti ve kendilerinin gayretiyle bu oyunları boşa çıkardıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Milletemiz büyük ve güçlü Türkiye idealinden vazgeçmediğini, bunu hayata geçirme sorumluluğunu da yine AK Parti'ye verdiğini, her mücadelemizde yanımızda bulduğumuz desteğiyle bunu gördük. Bu durum genel başkanından mahalle temsilcisine kadar AK Parti teşkilatlarında görev almış herkese çok büyük sorumluluk yüklüyor. Böyle bir sorumluluğu hakkıyla hissedenin gözüne uyku girmez. Hep söylediğimiz gibi AK Parti, milletin partisidir. AK Parti'yi millet kurmuştur. AK Parti'nin istikametini millet belirlemiştir. Bundan sonra da yine milletimizle birlikte yol yürüyeceğiz. Ama sanılmasın ki milletimizin bize verdiği kredi sonsuzdur. Hükümette, mecliste, belediyelerde, teşkilatlarda samimiyetle, ihlasla, gayretle ülkenin çıkarlarını, milletin beklentilerini karşılayacak şekilde çalıştığımız sürece bu kredi devam eder. Kerameti kendimizde görüp milletten yüz çevirdiğimiz, ülkeyi yönetme ve büyütme vazifemizi bir kenara bırakıp, kendi hesaplarımızın peşine düştüğümüz gün artık bu partinin misyonu bitmiş demektir. Halbuki öyle bir dönemden geçiyoruz ki AK Parti'nin kaderi ile ülkenin kaderi adeta birbiriyle bütünleşmiştir. AK Parti kaybederse Türkiye'nin belirsizlik, istikrarsızlık, siyasi ve mali boyunduruk çukuruna yuvarlanacağı, Türkiye kaybederse de AK Parti'nin yerle yeksan olacağı gerçeğiyle de karşı karşıyayız."

"Hedefimiz 2023'e kadar her yıl 1 milyon yeni üye kazandırmak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu açıdan AK Parti teşkilatlarında görev almak, partinin başarısı için çalışmanın adeta milli bir görev haline geldiğini söyledi.

Milletin partiye teveccühünün artarak sürdüğünü dile getiren Erdoğan, üye sayısının 11 milyon 200 bini bulmasının bunun işareti olduğunu belirterek, kadın ve gençlik kollarının üye sayısındaki artışının, bu teveccühün tüm kesimlere yayıldığını gösterdiğini söyledi.

Erdoğan, "Hedefimiz 2023'e kadar her yıl 1 milyon yeni üye kazandırarak daha güçlü bir şekilde yolumuza devam etmektir." dedi.

AK Parti 7. Olağan Kongresi'ni ve ona hazırlık mahiyetindeki ilçe ve il kongrelerini böyle hayati bir dönemde gerçekleştirdiklerini ifade eden Erdoğan, partinin hayatın bir gerçeği olan değişimin dışında asla düşünmediklerini ve tutmadıklarını anlattı.

Erdoğan, son 2 yılda teşkilatların yaklaşık 3'te ikisini yeni isimler ve yeni vizyonlarla güçlendirirken ahde vefayı da bırakmadıklarını, geçmişten bugüne kadar partiye hizmet etmiş herkesi kucaklayarak yeni sesler ve yeni heyecanlarla çalışmaların temposunu artırdıklarını kaydetti.

Secimden önce seçim kazanmanın yolunun bugünden milletle güçlü ve samimi bağlar kurmaktan geçtiğini belirten Erdoğan, "Bu anlayıştaki bir partide milletle bağı kopuk yöneticiler asla olamaz. Ülkemizin her köşesindeki 83 milyon vatandaşımızın tamamının gönlünü kazanana kadar bize durmak, duraksamak haramdır." ifadelerini kullandı.

Sosyal mesafe ve sigara uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ezan okunması üzerine konuşmasına ara verdi. Bu sırada vatandaşlar, Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.

Erdoğan, alanda boş sandalye varken ayakta ve sıkışık durulduğunu belirterek, "Sosyal mesafeye dikkat etmiyorsunuz. Sosyal mesafeye de dikkat edelim. Bizim bu işe örnek olmamız lazım. Bu arada bir şey daha söylemem gerekiyor. Lütfen sigara içmeyeceğiz. Şu anda koronavirüs döneminin en büyük belası sigara. Sigaraya kesinlikle artık ara vermek, kendi sağlığımız, sıhhatimiz için gerekli. Buna söz veriyor muyuz? İçenleri de uyarıyoruz." diye konuştu.

Tekirdağ Belediyesi ziyaretinde herkesin tanıdığı bir kişiye sigarayı bıraktırdığını anlatan Erdoğan, şahitlerin huzurunda bunun sözünü aldığını ve bunu takip edeceklerini söyledi.

Erdoğan, sigaranın akciğeri dinamitlediğini dile getirerek, "Bu dönemde Kovid'in ön önemli sevdalısı neresi? Akciğer, oradan giriyor, oradan bütün solunumu her şeyi alt üst ediyor. Hep söylerim ya, kuru ve sulu. Bunlardan kurtulmak lazım." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kuruluşundan bugüne teşkilatlarda görev alanlara şükranlarını sunarak, yol arkadaşlarından yaşamını yitirenlere de Allah'tan rahmet diledi.

Çok sevilen, sempatik ve cevval Burhan Kuzu'nun hocanın da yaşamını yitirdiğini anımsatan Erdoğan, Kuzu'ya Allah'tan rahmet diledi.

Erdoğan, onun şahsında bu dönemde, daha önce ebediyete intikal edenler için de Fatiha suresi okunması çağrısı üzerine, dua edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilçe ve il kongrelerinde görev alanlara da başarılar diledi.

Türkiye'de iki tür siyaset anlayışı olduğuna değinen Erdoğan, "Birincisi milletin değerlerine husumet besleyen, beklentilerine duyarsız, sadece lafla, yalan ve iftirayla siyaset yapan müflis anlayıştır. Bunun en büyük temsilcisi de Türkiye'de CHP'dir. İkincisi ise rahmetli Menderes'ten Özal'a uzanan, bugün de bizim temsilcisi olduğumuz, her alanda millete hizmet için çalışan, bu uğurda her türlü bedeli ödeyen siyaset anlayışıdır." ifadelerini kullandı.

Bu sayede geçen 18 yılda ülkeye demokraside ve kalkınmada adeta çağ atlattıklarını belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şehirlerimizin her birini yeni yatırımlarla eserlerle hizmetlerle muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkardık. Bu çerçevede son 18 yılda Tekirdağ'a toplamda eski rakamla 23 katrilyon, bugünkü rakamla 23 milyar liralık yatırım yaptık. Eğitimde 3 bin 773 adet yeni derslik inşa ettik. Namık Kemal Üniversitesini Tekirdağ'a kim kazandırdı? Biz kazandırdık. Yükseköğrenim öğrencileri için 3 bin 601 kişi kapasiteli yurt binaları açtık. Seneye, toplam 1500 kişi kapasiteli yeni yurtları da hizmete açıyoruz. Tekirdağ'a farklı dallarda 23 spor tesisi yaptık. Biri merkezde, biri Hayrabolu'da, ikisi Çorlu'da olmak üzere 4 millet bahçesi projemiz var. Bunlardan ikisinin yapımı, birinin proje çalışmaları devam ediyor. Çorlu Millet Bahçemizin de ihalesi yapılıp sözleşmesi imzalanmıştır. Hepsini de inşallah en kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz."

Tekirdağ'daki ihtiyaç sahibi vatandaşlara 1,5 milyar liralık sosyal yardım yaptıklarını aktaran Erdoğan, "Sağlıkta toplamda 1460 yataklı 14'ü hastaneden oluşan 30 yeni sağlık tesisi inşa ettik. Ülkemize kazandırdığımız 17'nci şehir hastanemiz olan Tekirdağ Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanemizi tamamlayıp bugün hizmete sunuyoruz. Biraz sonra resmi açılışını yapacağız. Yatak kapasitesi 100 olan Kapaklı Devlet Hastanemizin ihalesi de devam ediyor." diye konuştu.

"Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projemizle ilgili çalışmalarımız sürüyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu konutta 6 bin 227 konut projesini hayata geçirdiklerini, bölünmüş yol uzunluğunuzu 87 kilometreden 352 kilometreye çıkardıklarını kaydetti:

İstanbul'u Çanakkale'ye, sonrasında Kuzey Ege'ye bağlayacak olan ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nü de içeren Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi'nin etap etap sürdüğünü belirten Erdoğan, şunları anlattı:

"Kuzey Marmara Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü'yle Marmara Bölgesi'nin otoyol ringini tamamlamış oluyoruz. Bugüne kadar buralarda böyle bir şey var mıydı? Bir gidiş, bir geliş yollarda, bu yollarda az mı çile çektik? İstanbul'dan Tekirdağ'a gelene kadar az mı çileler çektik? Elhamdülillah bunların hepsini aştık. Şimdi inşası devam eden Tekirdağ-Malkara ayrımı Barbaros Liman bağlantısı yolunu, Tekirdağ-Hayrabolu yolunu, Çorlu Havalimanı Kavşağı Şerefli Limanı bağlantısını yakında tamamlıyoruz. Tekirdağ il sınırları içerisinden geçen toplam 198 kilometrelik demiryolu hattını da kapsayan, İstanbul'dan başlayıp sınıra kadar giden mevcut demiryolunu yenileyerek modernize ettik. Tekirdağ-Muratlı demiryolunu çift hatlı hale getirdik. Şimdi bir özel sektör firmamız 50 milyon liralık yatırımla buraya bir yükleme-boşaltma merkezi kazandırdı. Böylece Tekirdağ'dan Avrupa'ya ilk ihracat yük taşıması yapılmış oluyor. Asya-Avrupa koridorunun ilk parçasını oluşturan Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projemizle ilgili çalışmalarımız sürüyor. İki kesimden oluşan 2 projenin 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule Hattı'nın inşa çalışmalarına başladık. Ayrıca, 76 kilometrelik Halkalı-Çerkezköy hattıyla ilgili hazırlıkla da devam ediyor."

Erdoğan, Tekirdağ için önemli olan bir diğer projenin de Çerkezköy Lojistik Merkezi Projesi olduğunu, projenin etüt, fizibilite ve operasyonel plan çalışmalarının tamamlandığını, diğer hazırlıklarla ilgili sürecin devam ettiğini söyledi.

"Ergene Havzası'nda arıtılan sular ilk kez denize deşarj edilecek"

İçme suyu ve sulama hizmetleri için Tekirdağ'a 3 baraj ve 4 gölet inşa ettiklerini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"İnşa ettiğimiz tesislerle Tekirdağ'ın 2045 yılına kadar içme suyunu memba suyu kalitesinde temin ettik. Son 18 yılda inşa ettiğimiz sulama tesisleriyle 22 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. İnşası süren sulama sulama tesisleriyle 28 bin dekar mümbit araziyi daha sulamaya açacağız. Tekirdağlı vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak için 57 adet taşkın koruma tesisi yaptık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ergene'yi korumak için Ergene Havzası Eylem Planı'nı devreye aldıklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bölgede dağınık halde bulunan ve çevreyi kirleten sanayi kuruluşları için müşterek atık su arıtma tesisleri kurmak adına harekete geçtik. Tekirdağ'daki 5 adet müşterek arıtma tesisinden Muratlı Organize Sanayi Bölgesindeki arıtma tesisi çalışmaya başladı. Ergene 1, Ergene 2 ve Çorlu 1 organize sanayi bölgelerindeki arıtma tesislerini de tamamladık. Önümüzdeki sene de inşallah Veli Meşe Arıtma Tesisini tamamlıyoruz. Ergene Havzası'ndaki arıtılarak temiz hale gelmiş suların Marmara Denizi'ne deşarj edilmesi için derin deşarj projesini de başlattık. Deniz, kara boru hattı ve tünel hattından oluşan projenin kara boru hattını tamamladık. Bugün kara boru hattından arıtılmış sular ilk kez denize deşarj edilecek."

Artık Ergene Nehrinden atık su akmadığını, tamamen arıtılmış ve içme suyu kalitesinde su olduğunu aktaran Erdoğan, "Bu durarak yapılmadı, bu Bay Kemal'in mantığıyla olmaz. Bu emek ister, emek. Bu çalışma ister, çalışma. İşte netice ortada." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağlı çiftçilere toplamda eski rakamla yaklaşık 3,5 katrilyon, bugünkü rakamla 3,5 milyar destek verdiklerine dikkati çekerek, son 18 yılda şehirde 9 yeni organize sanayi bölgesi ve 1 teknopark yaptıklarını, diğer ilçelerin yanı sıra geçen yıl söz verdikleri gibi Hayrabolu'ya da doğalgaz arzını sağladıklarını, gelecek dönemde Tekirdağ'ı daha büyük hizmetlerle buluşturmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Tekirdağ'ın hak ve özgürlüklerin teminatı olan demokrasinin de, refahın kaynağı olan ekonominin de kıymetini çok iyi bilen bir şehir olduğunu belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyada ve bölgemizde yaşanan çalkantılarla sarsılan küresel düzen, koronavirüs salgınıyla çok daha derin sıkıntılarla karşı karşıya kalmıştır. Küresel düzeydeki bu sarsıntılar, elbette ülkemizi de etkilemiştir. Türkiye'yi vesayetle, terörle, darbeyle, siyasi ve sosyal kaos denemeleriyle istedikleri çizgiye getiremeyeceklerini görenler ekonomimize de saldırmışlardır. Ülkemizi eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, ulaşımdan enerjiye, sanayiden sosyal desteklere kadar her alanda AK Parti olarak hamdolsun biz büyüttük, geliştirdik, ileriye taşıdık. Bugün de karşımıza çıkan yeni sorunları, yeni stratejilerle aşmak için her türlü çabayı gösteriyoruz."

"İstikrar, büyüme ve istihdam odaklı seferberlik başlatıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomide dünyanın ve ülkenin içinden geçtiği süreci dikkate alan yeni bir yaklaşımı hayata geçireceklerini bu haftaki meclis grup toplantısında millet ile paylaştıklarını hatırlatarak, "Bakanlıklarımız ve kurumlarımız yanında ilgili tüm kesimlerle yakın diyalog ve iş birliği halinde ülkemizde ekonomide ve hukukta yeni bir reform dönemi başlatıyoruz. Ekonomisi güçlü olmayan bir ülkenin diğer alanlardaki kazanımlarını koruyamayacağının bilinciyle yeni bir istikrar, büyüme ve istihdam odaklı seferberlik başlatıyoruz. Amacımızın dünyanın siyasi ve ekonomik bakımdan tarihi bir değişim sürecinden geçtiği şu dönemde ülkemizi hedeflerimiz doğrultusunda geliştirmek ve kalkındırmak olduğunun altını tekrar çiziyorum." diye konuştu.

Yerli ve uluslararası yatırımcılara yatırım çağrısı

"Ekonomi politikalarımızı fiyat istikrarı, finansal istikrar ve makroekonomik istikrar olmak üzere 3 sac ayağı üzerinde inşa ederek inşallah hedeflerimize ulaştıracağız." diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bu çerçevede önceliğimiz şüphesiz ki enflasyonu süratle tek haneli rakamlara ardından da orta vadeli programımızdaki seviyelere çekmektir. İstihdamı artırarak, vatandaşlarımızın iş ve aş endişelerini ortadan kaldırmak da temel önceliklerimiz arasındadır. Yeni dönem parametrelerimizin açıklanmasıyla hamdolsun piyasalarda olumlu yönde gözle görülür hareketlenme başladı. Buradan bir kez daha yerli ve uluslararası yatırımcılara ülkemize güvenmeleri ve süratle yeni yatırımlara başlamaları çağrısında bulunuyorum. Yatırımları yeşerten ve bereketlendiren iklimi tesis etmenin ekonomik büyümeyi, kalkınmayı, refahı ve istikrarı sağlamanın en önemli yollarından birinin hukuk devleti ilkesi olduğunu biliyoruz. Geçtiğimiz sene ilan ettiğimiz yargı reformu strateji belgemiz bu çerçevede çok önemli düzenlemeler içeriyor. Strateji belgesine uygun hukuki düzenlemelerin bir kısmı paketler halinde TBMM tarafından çıkartıldı. Özellikle idari düzenlemelerin önemli bir kısmını da biz hayata geçirdik. Yeni reform paketleriyle ilgili hazırlıklarımız süratla devam ediyor. Bütçeden sonra önümüzdeki yılın ilk aylarında meclisimizin gündeminde bunlara öncelik tanınması için gayret göstereceğiz. Bunlar içinde insan hakları eylem planına özellikle ehemmiyet veriyoruz. Eylem planında zaten belli bir aşamaya gelinmişti. Ekonomideki yeni dönemin ruhuna uygun şekilde temel hakların korunmasından mülkiyet hakkının geliştirilmesine kadar pek çok ilave hükümleri ilgili tüm taraflarla istişare ederek bu eylem planına derz edeceğiz."

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en büyük reformları, değişimleri, atılımları hayata geçirmiş bir parti olarak bu sürecin önünde yer almanın, yol açmanın asli görevleri olduğuna inandığının altını çizerek, "Rabbim yolumuzu bahtımızı açık eylesin diyorum. Son 18 yılda her zorluğu nasıl milletimizle birlikte aşmışsak, bugün önümüze çıkan sıkıntıları da aynı şekilde 83 milyon ile hep birlikte el ele gönül gönüle vererek geride bırakacağız. Bize düşen milletimize layık olmak için daha çok çalışmaktır. Sizlerden de bu anlayışla gecenizi gündüzünüze katarak milletimizin gönlündeki yerimizi güçlendirmenizi bekliyorum." şeklinde konuştu.

Erdoğan, il kongresinde görev üstleneceklere başarılar dileyerek sözlerini tamamladı.