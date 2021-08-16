Erdoğan: Ekosistemi tahrip eden her adımın sonu felakettir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 26 yeni fabrika ve altyapıların açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(ASO 2. OSB'de) Toplam 1 milyar 600 milyon liralık yatırım bedeliyle hayata geçen bu fabrikalar salgın döneminde 1670 kardeşimize iş imkanı sundu." dedi.

"Türkiye, kendi ülkelerine yabancıların gözünden bakan özgüven yoksunlarına rağmen ekonomide, tarımda, ticarette başarı çıtasını daha yükseğe taşımaktadır." diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Bu üretim tesisleri, salgının başından beri 'yandık, bittik, battık' diyerek millete karamsarlık pompalayan felaket tellallarına en güzel cevaptır.

"İkinci çeyreği de ciddi bir büyümeyle kapatacağız"

2021'in ilk çeyreğinde yüzde 7'lik büyümeyi yakaladık, inşallah ikinci çeyreği de ciddi bir büyümeyle kapatacağız.

Türk ekonomisi talep, üretim ve ihracat açısından dengeli bir çizgide ilerleyerek günden güne bir girişim ekonomisine dönüşüyor.

(ASO 2. OSB) Türkiye'nin kapasitesini Türk sanayisinin gücünü görmek isteyenleri sırça köşklerinden ahkam kesmek yerine, burayı ziyarete davet ediyorum.

Türkiye bir taraftan ayağına vurulan prangaları parçalarken, diğer taraftan özellikle üretim ve ihracatta dünyada artık yeni bir lige yükseliyor.

İnşallah 2021 yılını temel göstergelerin tamamında tahminlerin de ötesine geçen başarı grafiğiyle taçlandıracağımıza inanıyorum.

Yeşil ekonomi

Çevreye zarar veren her teknoloji hayatımızı ne kadar kolaylaştırırsa kolaylaştırsın namlusu insana dönmüş silahtan başka bir şey değildir.

Önümüzdeki dönemde yeşil ekonominin gerisinde kalmamak için ilave tedbirleri hayata geçireceğiz.

Ekosistemi tahrip eden her adımın sonu felakettir. Bunun için vahşi büyüme yerine her alanda merhametli büyüme prensibini gözetmemiz gerektiğine inanıyorum.

Ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedefleri için bilhassa sanayi ve teknolojide topyekun bir seferberliğe ihtiyacımız var.

(İş dünyasına) Sizlerden muhalefetin sahte gündemleri yerine, asıl gündemimiz olan üretime, ihracata, yatırıma, inovasyona odaklanmanızı bekliyorum."