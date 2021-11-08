Erdoğan: Elektrikte TRT payını kaldırıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satırbaşları şöyle:



"Ülkemizle ilgili birçok meseleyi değerlendirdik. Türkiye salgın meselesini başarıyla devam ettirmektedir. Salgın, yeni dalgalar ve varyantlar halinde ilk dönemdeki öngörüleri aşarak insanlığı tehdit etöeye devam ediyor. Bu durum gelişmiş ülkeler dahil tüm devletlerin temel hizmet ve üretim altyapılarını giderek zorlamaktadır.

Vaka, hastaneye yatış ve yoğun bakım, vefat saytıları kontrol edebileceğimiz bir seviyededir. İnşallah bunları daha da aşağıya çekeceğiz.

Sanayi üretiminde kesintiye yer vermeyecek bir sistemi salgının ilk günlerinden itibaren kurmuştuk. Böylece iracatımızı toparlamakla kalmadık ileri seviyeye taşıdık.

'Sağlık Bakanlığı'na 40 bin yeni personel alınacak'

Okullarda yüz yüze eğitim devam edecektir. Bu sebeple Sağlık Bakanlığımıza 40 bin yeni personel alımı yapılacak.

Yatırım, ihracat ve istihdam odaklı ekonomi politikamızda, ülkemizi büyütecek her türlü adımı desteklemeye devam edeceğiz.

Avrupa'da, doğalgaz fiyatları 2020 yılı başındaki 115 dolar seviyesinden 1100 dolar hatta günlük piyasada 1500 dolar seviyesine çıktı. Buna karşılık biz konutlarda tüketilen doğal gazı 150 dolardan veriyoruz. Alış fiyatımıza göre baktığımızda ise halka yüzde 76 indirimle veriyoruz.

Aynı şekilde petrol fiyatalrı 2020 başındaki 40 dolardan 80 dolar fiyatına yükseldi.

'Elektrik faturalarındaki TRT payı ile enerji fonu kesintileri kaldırıldı'

Bir başka ifade ile her vatandaşımıza 1500 liranın üzerinde bir enerji desteği vermiş olduk. Elektrik faturalarındaki TRT payı ile enerji fonu kesintilerini de kaldırma kararı aldık. Hem vatandaşlarımızı mağdur etmeyecek bir yaklaşımla küresel enerji payındaki krizi önleyeceğiz.

2022 inşallah emeklerimizin, fedakarlıklarımızı görmeye başlayacağımız bir yıl olacaktır. Büyük, güçlü Türkiye yolunda 2022 yılını başarıyla geride bıraktıktan sonra Türkiye'nin yükselişine hep birlikte şahitlik edeceğiz.

CHP'ye tezkere tepkisi

Geçtiğimiz hafta Suriye-Irak tezkeresindeki yaşanan tartışmalar hepimizi üzmüştür. Türkiye'nin sınır ötesi harekatları siyaset üstü bir konudur. Evet dedikleri tezkereye bu sefer hayır diyenlerin bir yerlerden işaret aldıkları anlaşılmaktadır.



Büyükelçilere verilen tepkilere destek olmayan, Kanal İstanbul projesini yabancı elçilere şikayet edecek kadar alçalan bu zihniyete milletimiz gereken cevabı verecektir.

"Bu ismin milletvekili olarak o kutlu çatının altında bir dakika bile durmaya hakkı yoktur"

Bir siyasi partinin en üst düzey yöneticisi tarafından şehit yakınına yapılan hakareti de aynı zihniyetin ürünü olarak görüyoruz.

Kardeşinin gencecik bedeni PKK terör örgütü tarafından paramparça edilen şehit yakınının bacısına en ağır hakaretleri yaparak, bastırmaya çalışmak insanlığa sığmaz.

Bu kişi ve avanesi önce rezilliği inkar etmeye, şehit yakını suçlamaya çalıştılar, herkes belgesi ile ortaya konulunca özür dilediler. İnsanlıktan nasibini almamış bu ismin milletvekili olarak o kutlu çatının altında bir dakika bile durmaya hakkı yoktur.

Grup Başkanvekilliğinden ayrılması bu iş için çıkış yolu değildir. Sözde milletvekili olan bu kişinin parlamento çatısı altında yeri olmaması gerekir.

Genel Başkanın buna tahammül etmemesi, kesinlikle bu zatı partisinden ihraç etmesi gerekir. Ama ne yazık ki neymiş, başkan yardımcılığından ihraç etmişler. Kimi kandırıyorsunuz, al birini vur ötekine. Bu siyasetçi müsvettesini el üstünde tutanların sorumluluğu bu görüntünün failinden az değildir.

Buradan kadın STK'lara sesleniyorum: Siz ne iş yapıyorsunuz?"