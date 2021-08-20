Erdoğan: Emniyet kayıtlarımızda ve kayıt dışı 300 bin Afganistanlı göçmen söz konusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Kerem Aydınlar Camii’nde cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Afganistan'daki gelişmelerle ilgili, "Başta Batı dünyası olmak üzere gerek İslam dünyası, özellikle buraya gerekli olan ihtimamı göstermemiştir." dedi.

Erdoğan "Afganistan'a tüm imkanlarımızla gerek altyapı gerek üstyapı noktasında gereken gayreti gösterdik, halen de çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, Afganistan'dan Türkiye'ye 1,5 milyon düzensiz göç iddiasına ilişkin, şunları söyledi:

"Maalesef ana muhalefetin de muhalefetin de söylediği bu rakamların hepsi yalandır.

Türkiye'de şu anda emniyet kayıtlarımızda ve kayıt dışı 300 bin Afganistanlı göçmen söz konusudur."

"Gerekirse Taliban'la da görüşmeler yapabiliriz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerekirse Taliban'la da görüşmeler yapabiliriz, ortada bir vaka, gerçek var ve bu konuyla ilgili kapı çalındığında kapımızı açar görüşmelerimizi yaparız." şeklinde ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu millet yalanla bağdaşık değildir. Bu millet dürüsttür, dürüstlerle bugüne kadar gelmiştir, bundan sonra dürüst yönetimlerle yoluna devam edecektir.

(Muhalefete) Bütün felaketlerde dayanışma yok, yalan var. Dürüst olun. Milleti yalanla bir yerlere taşıyacağınızı zannetmeyin."