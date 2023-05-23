Erdoğan: Enflasyonu yine tek haneli rakamlara indireceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas'ta düzenlenen mitingde gündeme dair açıklamalarda bulunarak vatandaşlara hitap etti.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Bu hani masanın etrafında olanlardan bir Sivaslı varı değil mi? Biz hızlı tren dediğimiz zaman 'ne gerek var yahu' diyordu. Ve ne yazık ki bay bay Kemal'in takdimini de o yaptı.

Pazar günü onlara tam bir Osmanlı tokadı yapıştıracağız. Ancak o günlerde geçirdiğimiz bir sağlık sorunundan dolayı şahsımı temsilen Cumhurbaşkanı Yardımcım gelerek yıllardır özlemle beklediğimiz Yüksek Hızlı Tren hattımızı açtı.

Bizde madem orada olamıyoruz bari müjdelerimizle Sivaslı kardeşlerimizle beraber olalım dedik. Sivas'tan ayrılmak mümkün mü?

Tüm bunları da CHP Genel Başkanı'na rağmen yapacağız

Laf ola beri gele yok. İcraat, icraat. Bay Kemal bu işler öyle lafla olmuyor icraat gerekiyor. Bu Yüksek Hızlı Tren hattından komşu illerimizde faydalanacak. Yerköy istasyonundan Kayseri'ye de bir bağlantı hattı kuracağız. Ayrıca bu hattı Erzincan'a, Erzurum'a, Ağrı'ya kadar uzatacağız. İnşallah oradan da Bakü-Tiflis hattına bağlayacağız.

Yani bu hatla bölgemize dünya çapında öneme sahip stratejik bir soluk borusu açacağız. Yani Londra'dan çıkan birisi ülkemiz üzerinden Pekin'e kadar gidebilecek. Elbette tüm bunları CHP Genel Başkanı gibi Can Azerbaycan'ı devre dışı bırakarak değil, Azerbaycanlı kardeşlerimizle omuz omuza yapacağız.

Nasıl 30 yılın ardından Karabağ'ı özgürlüğüne kavuşturduysak, her alanda iş birliğimizi güçlendirdiysek Azerbaycanlı kardeşlerimizle altyapımızı birleştireceğiz. Tüm bunları da CHP Genel Başkanı'na rağmen yapacağız."

Muhsin Yazıcıoğlu ve Sinan Oğan açıklaması

Sinan Bey'in aldığı bu kararın hayırlı olmasını diliyorum. Sivaslı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun emaneti Büyük Birlik Partisi ile zaten birlikteyiz. Cumhur İttifakımızdaki partilerimizle birlikte Türkiye Yüzyılını inşa edeceğiz. Yiğit kardeşim merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun memleketi Sivasla gurur duruyoruz. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu tek başına kalsa bile hakkı hakkına veren bir duruş sahibiydi.

İnsanımızı enflasyona ezdirmeme sözüne mutlaka bağlı olacağız

Namusunu millete çevirmiş tanka selam durmam sözüyle milletimize gönlümde müstesna bir yer edinmişti. Rabbim kendisini cenneti ve cemaliyle müşerref eylesin diliyorum. Muhsin Yazıcıoğlu'nu daima şükranla yad edeceğiz. Onun Türk demokrasisine yaptığı katkıyı asla unutmayacağız. Yazıcıoğlu gibi değerler yetiştiren Sivas'ın öncülük ettiğini de görüyoruz.

28 Mayıs'la birlikte inşallah Türkiye'nin önünde yepyeni kapılar açılacak. Eğitim, sağlık, adalet, emniyet, ulaştırma, emniyet, sanayi, tarım, turizm, sporda önemli adımlar atacağız. İnsanımızı enflasyona ezdirmeme sözüne mutlaka bağlı olacağız.

"Enflasyonu tek haneye indirmişsek, yine biz yapacağız"

Bunların İstanbul'daki belediye başkanının halini görüyorsunuz. Rezalet. Ankara'daki belediye başkanını halini görüyorsunuz. Rezalet. İzmir hepten rezalet. Ama biz 21 yıl Türkiye'de bir şeyi ispatladık. Şimdi ben sayın Putin'le iyi görüşüyorum diye Bay Bay Kemal rahatsız olmuş. Diyor ki, 'Batı'nın talimatına uyarım, Putin'le ilişkilerde yaptırımı uygularım'. Sen siyasetten zerre kadar anlamıyorsun.

Bay Bay Kemal, sen git yat! Siyaset böyle yapılmaz. Amerika, Rusya, Batı'nın tüm ülkeleriyle böyle olduğu için 21 yıldır Türkiye'yi dünyada Türkiye yaptık. Milletimiz müsterih olsun. Her sorunun farkındayız. Başbakan iken faizi 4.6'ya indirdim. Bu Bebecan falan yanımızda emekliyorlardı. 6 sıfırı paradan attık. O zaman bebecan diyordu ki '6 sıfırı atarsak halimiz ne olur' diyordu. 'Hiçbir şey olmaz, sen yoluna devam et' dedik. 21 yıl içerisinde bunları bütün engellemelere rağmen yaptık. Enflasyonu tek haneli rakamlara biz indirdiysek, bunu yine biz yaparız. Kimse endişe etmesin ve yapacağız.