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Erdoğan: Erbil'deki menfur saldırıyı kınıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Erbil'de konsolosluk çalışanlarımıza yönelik düzenlenen menfur saldırıyı kınıyorum." dedi.

Erdoğan: Erbil'deki menfur saldırıyı kınıyorum
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından, Erbil'de Türk diplomatın şehit edilmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Faillerin bulunması için girişimlerin sürdüğünü bildiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Erbil'de konsolosluk çalışanlarımıza yönelik düzenlenen menfur saldırıyı kınıyorum. Saldırıda şehit olan çalışanımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Saldırının faillerinin süratle bulunmaları için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerimiz sürmektedir."

Erbil'de Türk diplomatlara silahlı saldırı: Bir şehitErbil'de Türk diplomatlara silahlı saldırı: Bir şehit

 

Kaynak: AA

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