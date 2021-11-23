Erdoğan: Erken seçim olmayacak
AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, "Hala 'erken seçim erken seçim.' Olmayacak erken seçim, Haziran 2023..." dedi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
- 2023 Haziran seçimlerinde hem cumhurbaşkanlığını kazanarak hem Cumhur İttifakı olarak Mecliste çoğunluğu elde ederek rekoru çok daha ileriye taşıyacağız.
- Hala 'erken seçim erken seçim.' Olmayacak erken seçim, Haziran 2023...
- Türkiye'yi helalleşme deyip de haleldar etmeye çalışan yani bozmaktan, fesat çıkarmaktan başka iş bilmeyen Kılıçdaroğlu'nun kifayetsizliğine terk edemeyiz.