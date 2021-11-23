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Erdoğan: Erken seçim olmayacak

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, "Hala 'erken seçim erken seçim.' Olmayacak erken seçim, Haziran 2023..." dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

- 2023 Haziran seçimlerinde hem cumhurbaşkanlığını kazanarak hem Cumhur İttifakı olarak Mecliste çoğunluğu elde ederek rekoru çok daha ileriye taşıyacağız.

- Hala 'erken seçim erken seçim.' Olmayacak erken seçim, Haziran 2023...

- Türkiye'yi helalleşme deyip de haleldar etmeye çalışan yani bozmaktan, fesat çıkarmaktan başka iş bilmeyen Kılıçdaroğlu'nun kifayetsizliğine terk edemeyiz.

 

 

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