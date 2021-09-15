Erdoğan: Eski Türkiye'yi hortlatmak isteyenler başaramayacaklar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizi, küresel sistemin yeniden yapılanmasının dışına itmek için kıvrananların son umudu 2023'te eski Türkiye'yi yeniden hortlatmaktır, başaramayacaklar." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Medya Ödülleri Töreninde konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları şöyle;
"Ülkemizi 2023 hedefleri rayında tutarak, vaktimizi ve enerjimizi heba etme girişimlerini boşa çıkardık.
2023, Türkiye'nin ve Türk milletinin yeniden şahlanışının sembolüdür.
Bugün, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolundaki en önemli durağımız 2023'ün eşiğindeyiz.
Ülkemizi, küresel sistemin yeniden yapılanmasının dışına itmek için kıvrananların son umudu 2023'te eski Türkiye'yi yeniden hortlatmaktır, başaramayacaklar."