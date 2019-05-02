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Erdoğan: Et ithali konusunda gerekli talimatlar verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'ten et ithali konusunda gerekli talimatların verildiğini açıkladı.

Erdoğan: Et ithali konusunda gerekli talimatlar verildi
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, konuşmasında, "Türk Akım Projesi'nin Bosna Hersek'e intikali noktasında elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bosna Hersek'teki ekonomik kalkınmanın toplumun refahına, ülkenin iç siyasi istikrarına, birlik ve bütünlüğüne katkı sağlayacağı düşüncesiyle ülkelerimiz arasındaki ticari ve ekonomik faaliyetlerin daha da güçlendirilmesi imkanlarını görüştük. İkili ticaretimizin yükselen bir grafik çizdiğini memnuniyetle tespit ettik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'ten et ithali konusunda gerekli talimatları verildiğini bildirdi.

Kaynak: AA

Dunya.com

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