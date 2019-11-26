Erdoğan: EYT konusu bir manipülasyon

26 Kasım 2019

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'daki temaslarının ardından yurda dönüşünde uçakta gazetecilerle sohbet etti.

"CHP çözüm değil sorun üretiyor"

'İstihbarat birimlerinin CHP'yi karıştırdığı' iddiası ilişkin bir soru üzerine Erdoğan, "İstihbaratın öyle büyük işleri var ki...Böyle basit işlerle uğraşacak vakti mi var?" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Görüldüğü gibi bu CHP, siyaset değil yalan üretiyor, çözüm değil sorun üretiyor. Bay Kemal CHP'yi yalan üretme merkezi haline getirdi."

"EYT konusu bir manipülasyon"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusuyla ilgili, "Kısa süre sonra bu olayın bir manipülasyon, ülke ekonomisini çökertmeye dönük nasıl bir adım olduğunu herkes kabul edecek." diye konuştu.

"Mücadelemiz belli bir takvime bağlı değil"

Türkiye'nin terörle mücadelesinin belli bir takvime bağlı olmadığının altını çizen Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nda işleyen sürece ilişkin, "Bu tür askeri harekatlarda herhangi bir tarih vermek mümkün olmaz." dedi.

Erdoğan, harekatta bugün itibariyle etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1230'e ulaştığını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bir yıllık performansı açıklanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bir yıllık uygulama performansı sonuçlarının bütçe görüşmelerinden sonra açıklanacağını söyledi.

Kaynak: AA