Erdoğan: Fahiş kira artışı yapanların ümüğünü sıkacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Gaziantep'te milletle buluştu.

Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar:

"Gaziantep'in gönlümüzdeki yeri her zaman farklı olmuştur. Diğer şehirlerimiz gibi Gaziantep'i hiç yalnız bırakmadık. En son 1 ay önce Nurdağı ilçesinde köy evlerinin teslim törenine katılmıştık. Dün Adıyaman ve Kahramanmaraş'taydık. Bugün Hatay'a gelip Defne Hastanemizin açılışını yerinde inceledik. Şimdi de Gaziantep'teyiz. Haftaya Pazar günü sandıkları patlatıyor muyuz Gaziantep? Bay Bay Kemal'i emekli ediyor musunuz? Gaziantep bunu yapar. Ben Gaziantep'e inanıyorum. "

"Konut ve fiyat artışları can sıkıcı hale geldi"

"Sadece günü kurtarma değil uzun vadeli yenien yapılanma için orta hasarlı binaları da kalıcı konut projelerine dahil ettik. Bu kadar kısa sürede dünyada afet enkazlarını kaldırıp, şehirlerini yeniden inşaya başlayabilen bir başka ülke örneği yoktur. Depremin ikinci haftasından itibaren kalıcı konutların inşası çalışmalarına başladık. Zemin etüdü ve ihalesi biten yerlerde hemen temeller atıldı. Allah'ın izniyle Ekim Kasım aylarından itibaren kalıcı konutların teslimine de başlıyoruz. Hedefimiz 319 bini 1 yıl içinde bitecek şekilde 650 bin yeni konut yaparak şehirlerimizi süratle ayağa kaldırmaktır."

"21 yıldır bu ülkede sadece eser ve hizmet siyaseti yaptık. Elbette hala çözmemiz gereken sıkıntılar var. Son yıllarda ekonomide yaşanan dalgalanmaların yol açtığı fiyat artışları bu sıkıntıların başında geriyor. Konut ve fiyat artışları can sıkıcı hale geldi."

"Bu yükselişi tetikleyen çok sebep olduğunu biliyoruz. Ama yine de bu tabloyu kabul edemeyiz. Makul ve orantılı, hiçbir sebebi olmadığı halde aç gözlülükten fahiş kira artışı yapanlarla tekrar göreve devamda bunların ümüğünü sıkacağız ümüğünü! Tabii ki ikinci ve asıl çözümümüz gerek TOKİ kanalıyla gerek özel sektörü teşvikle konut arzını hızla artıracak tedbirler alacağız. 1+1, 2+1 konutlarla vatandaşımızın bu ihtiyacını gidereceğiz."

"Kentsel dönüşüm projeleriyle mesela İstanbul'da 5 yılda inşa edeceğimiz 1,5 milyon yeni konut bunun parçasıdır. Diğer şehirlerimizde orta ve uzun vadede konut sayımızı artırarak kira şişkinliğini ortadan kaldırmakla kararlıyız."