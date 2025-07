Erdoğan: FETÖ'cü alçaklar bunun bedelini mutlaka ödeyecek

Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sizleri en kalpli duygularımla hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin şahsında aziz milletimizin her bir ferdine buradan selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum. On beş Temmuz demokrasi ve milli birlik gününde hain kalkışmanın 9. yıl dönümünde sizlerle bir aradayız. Bugün 51 vatan evladının her biri bu ülkeye bu bayrağı sevdalı 51 kardeşimizin şehit edildiği özel harekat daire başkanlığımızdayız.

FETÖ'cü hainler 15 Temmuz gecesi bu noktaya F-16 uçaklarıyla iki ayrı saldırı düzenlediler. İlk saldırıda Havacılık Daire Başkanlığımızda görevli 7 kardeşimiz. İkinci saldırıda ise Özel Harekat Daire Başkanlığımızda vazifeli 44 kardeşimiz burada şehit düştü. Çoğu hayatının baharından gözlerini kırpmadan şehadete yürüyen bu kardeşlerimiz hem şahsiyetleri hem de kabiliyetleriyle temayüz eden vatan müdafileriydi.

Hepsi ay yıldızlı al bayrağımıza, bu memleketin her bir karışına, aşkla bağlı vatan ve millet sevdalılarıydı. Şehit edilen her bir polisimiz vakar, merhamet ve cesaret abidesiydi. Onlar Türkiye’nin akıncı beyleriydi. Selam olsun bu milletin akıncı beylerine. Can feda olsun kahraman polisin Özel Harekat erlerine. Kahraman şehitlerimizin kabirleri pür nur olsun. Rabbim onları Peygamber Efendimiz’e inşallah komşu eylesin. Malumunuz şehit, şahit olan, hazır bulunan demektir. Evet, onlar şu anda bizleri görüyor, bizleri duyuyor. Rabbimizin lütuf ve keremine de inşallah mazhar oluyorlar.

Peygamberlikten sonraki en yüce makamda, görev huzuruyla oturuyorlar. Cenab-ı Mevla bizleri şehitlerimizin şefaatine nail eylesin. Rabbim sizlerin de ayağınıza taş değdirmesin, sizleri daima muzaffer ve muvaffak eylesin diyorum. Aziz kardeşlerim, 15 Temmuz 2016’da bu topraklardaki bin yıllık tarihimizin en ağır ihanetlerinden birine uğradık.

Gazi Meclisimiz, Cumhurbaşkanlığı Külliyemiz, Genelkurmay Başkanlığımız, Ankara Emniyetimiz, TRT ve TÜRKSAT’ın yanı sıra Gölbaşı’ndaki Özel Harekat Başkanlığımız da saldırıya maruz kaldı. 21. yüzyılın haşhaşileri olan FETÖ’cü alçaklar, ülkemize, millî iradeye ve geleceğimize yönelik büyük bir pusu kurdu.

Demokrasimizi hedef alan FETÖ’cü hain sürüsünün o geceki saldırılarında tam 253 vatandaşımız şehitlik mertebesine ulaştı. Bıyıkları daha yeni terleyen delikanlılardan, Nene Hatun misali namlulara meydan okuyan hanım kardeşlerimize, bir yıllık hasadını feda etmekten çekinmeyen çiftçilerimizden, “Gün vatana sahip çıkma günüdür.” diyerek öne atılan akademisyenlerimize kadar nice kardeşimizi, dostumuzu, yakın mesai arkadaşımızı o gece şehit verdik.

2 bin 740 vatandaşımız ise yaralandı ve gazilikle müşerref oldu. Yurdu yaşatmak için can veren ama canından aziz bildiği vatanını işgalcilere teslim etmeyen kahramanların haklarını asla ödeyemeyiz. Bakın, o gece burada al kanıyla toprağı sulayan şehit polislerimizden biri de Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit evladımızdı. Cennet. Adı Cennet. İnşallah cennettedir. Komiserimizin aklında, yüreğinde, duasında hep şehadet var.

Akademideki eğitiminin sonlarına doğru Özel Harekat’a niçin geçmek istediğini anne ve babasına telefonda şu sözlerle ifade etmişti: “Babacığım, benim şehit olmamı istemiyor musun? Anneciğim, bizler şehit olacağız, sizler evlerinizde rahat edeceksiniz.”

Özel harekat daire başkanlığında görevli şehit Akif Altay eşine "Rabbim seni çocuklarım için beni de vatan için yaratmış" diyen bir memleket aşığıydı. Şüphesiz buradaki her şehidimizin ayrı bir hikayesi var. Kendilerini vatan uğruna istiklal ve istikbalimiz uğruna feda eden her kardeşimin bambaşka hayalleri bambaşka umutları var.

Herkesin özellikle de şehit yakınlarımızın bilmesini isterim. Milletin kendilerine emanet ettiği silahlarla bu kardeşlerimizi ailelerinden ve bizden koparan FETÖ'cü alçaklar ne yaparlarsa yapsınlar, sonsuza kadar lanetle, nefretle hatırlanacaklar.

Şehitlerimiz ise daima hayırla yad edilecek. Bu milletin gönlünde ayrı bir yer tutacak. Dua ile, minnet ile, rahmet ile anılacaklar. Şehit ve gazilerimize olan vefa borcumuzu hiçbir zaman unutmayacak, genç nesillerin de daima hatırlamasını sağlayacağız.

"FETÖ ile mücadele sürecek"

Değerli kardeşlerim, özel harekatın kahraman mensupları, örgütten gelen en büyük tehditleri, en büyük taarruzları başarıyla atlattık. Önce 17-25 Aralık'ta, ardından 15 Temmuz'da hainleri bozguna uğradık. Ancak halen FETÖ virüsünü bünyeden tamamen söküp atamadık. FETÖ'yle mücadelemiz hız geçmeden aynı kararlılıkla devam edelim. Burada toprağa düşen kahramanların kanını asla yerde bırakmayacağız.

Devletine ihanet ederler, milletine kurşun sıkarlar, ruhunu bir dolara satan alçaklar bunun bedelini mutlaka ödeyecekler. Gevşemeden, rehavete kapılmadan, hata yapmadan sulandırmadan masumla mücremin tefrikini çok iyi yaparak bu hain örgütü ülkemiz için bir tehdit unsuru olmaktan inşallah çıkartacağız. Bunun için tedbiri ve teyakkuzu asla elden bırakmamamız gerektiğinin altını tekrar çiziyor, Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun diyorum.

Kardeşlerim bu düşüncelerle Özel Harekat ve Havacılık Daire Başkanlığındaki 51 şehidimizle birlikte 15 Temmuz'da ebediyete uğurladığımız 253 şehidimizin tamamına rabbimden bir kez daha rahmet niyaz ediyorum. Sizlere şu anlamlı dizelerle veda etmek istiyorum.