Erdoğan: FETÖ'yü Balkanlar'dan söküp atacağız

Cuumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Yeni Pazar Başkonsolosluğu'nun açılış törenine video konferans yöntemiyle katıldı.

Erdoğan burada yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

"FETÖ ihanet çetesini Balkanlar'dan söküp atacağız. TİKA'larımız kalkınma projeleri gerçekleştiriyor. Balkan coğrafyasındaki tüm kesimleri asırlardır birlikte yaşadığımız ve gelecekte de birlikte yaşayacağımız dostlarımız olarak görüyoruz.

Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun bulunduğu Sancak bölgesinde açılan Yeni Pazar Başkonsolosluğumuzun ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum."