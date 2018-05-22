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Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü.

Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü.

Erdoğan, Abbas'a geçmiş olsun dileklerini iletti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçirdiği rahatsızlıktan dolayı Filistin Devlet Başkanı Abbas'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirve Toplantısı hakkında bilgi paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas'a, 8 Nisan’da İstanbul’da gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirve Toplantısı ve sonuç bildirgesi hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Kaynak: AA

Son dakika Mahmud Abbas Recep Tayyip Erdoğan

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