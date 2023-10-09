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Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Abbas'la görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas'la, kabine toplantısına ara vererek telefonda görüştü. Görüşmede İsrail ve Filistin'de yaşanan son gelişmeler ele alındı.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, kabine toplantısına bir süre ara veren Erdoğan, Abbas ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, İsrail ve Filistin'de yaşananlar ile bölgedeki gerilime ilişkin son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin, bölgede çatışmaların son bulması ve bir an önce sükunetin sağlanması için her türlü gayreti gösterdiğini ifade etti.