Erdoğan Filistin halkına destek verdi, İsrail'e mesaj gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Meclis'teki grup konuşmasında gündemi değerlendirdi.

Erdoğan, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde devam eden hava operasyonlarına atıf yaparak "Bir süredir yürüttüğümüz yoğun hava operasyonlarını; daha da artırarak, terör örgütü mensuplarını her an, her yerde imha edeceğimizi göstererek sürdüreceğiz" dedi.

İsrail'e seslendi

Erdoğan'ın gündeme dair değerlendirmeleri şöyle:

* Gazze’ye yönelik orantısız ve her türlü ahlaki temelden yoksun saldırıları, dünya kamuoyu nezdinde İsrail’i hiç beklemediği ve istenmeyen konuma itebilir.

* İsrail, devlet gibi değil örgüt gibi davranırsa, sonunda örgüt gibi muamele görmeye başlayacağını unutmamalıdır.

* İnsani yardımların kesilmesi gibi Filistin halkını topyekun cezalandırmayı amaçlayan fevri kararlardan herkes uzak durmalıdır.

* Bölgemizi içine girdiği bu anafordan süratle çıkarmak için Türkiye olarak, arabuluculuk ve 'adaletli hakemlik' dahil üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız.

Cumhur İttifakı'na katılma daveti

* Ülkenin ve milletin istikbali uğrunda verdiğimiz mücadeleye katılmak isteyen herkese, ortaklarımızın da rızası şartıyla Cumhur İttifakı'nın kapısı açıktır.

Emeklilere enflasyon farkı ve refah payı yılbaşında

* Son dönemde insanımızın canını en çok yakan hiç şüphesiz hayat pahalılığıdır. Birden fazla faktörün üst üste gelmesiyle bu sorundan mustarip durumdayız. Yeni yol ve yöntemlerle enflasyonun ve yol açtığı sıkıntıların üstesinden gelecek bir program uyguluyoruz. 85 milyonun tamamının kararlılığıyla mümkündür.

* Hayat pahalılığı bazı alanlarda ne enflasyonla izah edilemeyecek seviyelere ulaşmıştır. Fırsatçıların foyaları dökülmektedir. Hükümet olarak aldığımız tedbirlerin etkilerini yavaş yavaş görmeye başladık.

* Emeklilere ödeme kasım ortasında. Enflasyon farkı ve refah payı düzenlemelerini yılbaşında vereceğiz. Emeklilerimizle aldığımız kararın tekrar hayırlı olmasını diliyorum.