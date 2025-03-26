Erdoğan: Filistin'e gereken her türlü desteği vereceğiz

Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesini, milletimiz, alem-i islam ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu mubarek gecenin başta Gazze ve Filistin olmak üzere Suriye, Lübnan, Somali'de ve birçok yerde zulme kahramanca direnenlere, müslümanlar arasında daha fazla vahdete vesile olmasını temenni ediyorum.

"Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

Gazze'nin ayakta kalan son binaları da yok ediliyor. Her gün daha da haydutlaşan İsrail yönetimi soykırım politikasına Ramazan'da da devam ediyor. İsrail insanlık dışı son saldırılarında maalesef çoğu çocuk ve kadın 700'ün üzerinde kardeşimiz şehit oldu. Tüm şehitlere yüce Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum. Şunu herkes bilsin ki sonuna kadar Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.