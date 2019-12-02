Erdoğan, 'filtre' düzenlemesini iptal etti
AKP Sözcüsü Çelik, 15 termik santrale filtre takılmasını erteleyen yasayı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğru bulmadığını ve veto ettiğini söyledi.
Türkiye’nin çeşitli illerine dağılmış durumdaki yaklaşık 15 termik santralin baca filtrelerinin takılmasını 2,5 yıl daha erteleyen kanun teklifi AK Parti ve MHP’lilerin oylarıyla kabul edilmişti.
Tartışmalara neden olan yasayla ilgili AK Parti Sözcüsü Çelik’ten açıklama geldi.
AK Parti’nin MYK toplantısı sürerken kameralar karşısına geçen Çelik, 15 termik santrale filtre takılmasını erteleyen yasayı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğru bulmadığını ve veto ettiğini söyledi.
Kaynak: AA