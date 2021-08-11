Erdoğan, fındık alım fiyatını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fındık alım fiyatını 27 lira olarak açıkladı.

Erdoğan, "Fındık alım fiyatımız yüzde 50 sağlam iç esasına göre, Giresun kalite fındık için kilogram başına 27 lira, Levant kalite fındık için ise kilogram başına 26,5 liradır. Yüksek randımanlı fındığa en az 1 lira fazla ödeme yapılacaktır. Çiftçilerimize alan bazlı mazot ve gübre desteğini de kilogramda 2 lira olarak veriyoruz.

TMO'nun fındık alım fiyatı nihai olarak fındık fiyatları kilogramda 29,5 lira ile 30 lira arasında gerçekleşiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CNN Turk ve Kanal D ortak yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"İşsizlikte olumlu istikamette ilerliyoruz"

Ekonomiye dair mesajlar veren Erdoğan, "Bu yıl ilk çeyrekte yakaladığımız yüzde 7'lik seviye, yılı gayet iyi seviyede kapatacağımızın göstergesidir" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İşsizlik rakamları yaklaşık 2-2,5 puan daha düştü. Bu da neyi gösteriyor? İşsizlikte de Türkiye şu anda olumlu istikamette ilerliyor" diye konuştu.

Yüz yüze eğitim Kabine'de değerlendirilecek

Erdoğan, yüz yüze eğitime geçiş konusunun 16 Ağustos Pazartesi günü yapılacak kabine toplantısında değerlendirileceğini bildirdi.

Yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili Erdoğan, "Devlet Bey'e bu hazırlığımızı takdim edip, bu çalışmamızı istiyorum ki çok daha güzel bir noktaya taşıyalım" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muhalefet partilerinden, somut anayasa metinlerini bir an önce milletimizin önüne koymalarını bekliyoruz" dedi.

THK uçakları tartışması

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Hava Kurumu'nun yangın söndürme uçaklarıyla ilgili eleştirilere şu şekilde yanıt verdi:

"Türk Hava Kurumu, devletin bir kurumu değildir. Nasıl çeşitli vakıflar, dernekler varsa Türk Hava Kurumu da bunlardan bir tanesi. Türk Hava Kurumu yetkilileri gerekli adımları atmadığı gibi çalışır durumdaki uçakların da bakımını yaptırmayarak hepsini adeta çürümeye terk etmişler."

Cumhuriyet Halk Partisi yönetimini de eleştiren Erdoğan, "Türk Hava Kurumu'nu çalışamaz hale getiren sizsiniz. Uçakların bakımını yaptırmayan, kurumun eski yöneticileridir." dedi.

Sosyal medyaya düzenleme sinyali

Gündemdeki sosyal medya düzenlemesine de değinen Erdoğan, "Meclis'in açılmasıyla birlikte sosyal medyaya yönelik bir çalışmanın yapılması gereğine inanıyorum. Hiçbir dijital mecra hukuktan azade değildir. Takma isimlerin arkasına saklanarak kişilere iftira, hakaret edilmesine, milli-manevi değerlere küfredilmesine, ayaklanma çağrıları yapılmasına müsaade etmeyiz. Kurumlarımızın ve görevlilerimizin fedakarlıkla yürüttüğü yangınla mücadelemize gerçek dışı bilgi ve haberlerle leke sürmeye çalışıyorlar. Manipülasyonun bini bir para" dedi.

Türkiye yol geçen hanı değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerek İran kapısından gerek Irak'tan duvarlarımızı ciddi oranda yükseltiyoruz. Buralarda yükselen duvarlar bu düzensiz göçün ülkemize girmesini engellemek için" dedi.

Erdoğan, "Taliban'la bazı görüşmelere varıncaya kadar şu anda ilgili kurumlarımız çalışıyor. Hatta belki ben bile onların lideri durumunda olacak olanı kabul etme durumum olabilir. diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çünkü eğer üst düzeyde bunları kontrol altına alamazsak. Bunlar kontrol altına alınamadığı takdirde Afganistan'daki barışı sağlamamız da mümkün olmaz" ifadelerini kullandı.

Afgan mültecilerin durumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin sıkça dile getirdiği Afgan mülteciler ile ilgili olarak, yakalanan göçmenlerin önemli kısmının sınırdışı edildiğini söyledi. Erdoğan, bütün önlemlerin alındığını belirterek şunları kaydetti:

"Yakalanan Afgan düzensiz göçmenlerin önemli bölümü yetkili kurumlarımız tarafından tekrar Afganistan'a sınır dışı ediliyor. Herkes şunu bilsin ki Türkiye yol geçen hanı değildir. Bütün bunları biz ölçüyoruz, biçiyoruz, adımımızı da ona göre atıyoruz. Sosyal medyada birilerinin abarttığı şekilde, sınırlarımızdan düzensiz göç akını söz konusu değil."