Erdoğan gençlerle buluştu: Ahmet Kaya şarkısını dinlerken duygulandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi’nde dün “Gençlik Aşkıyla Yeniden İstanbul” programına katıldı. Gençlerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, programda Ahmet Kaya'nın şarkısını dinlerken duygulanan Erdoğan, "Ahmet Bey, ben cezaevine girerken Kazlıçeşme'de uğurlama programını katılıp şakı türkülerini söyledi. Dava fikir insanı için böyle bir şeyin yapılması kabullenilemez diye. Başbakanlığım döneminde Türkiye'ye getirmek istedim Ahmet Kaya'yı ama olmadı" ifadelerini kullandı.

.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorulara verdiği yanıtlardan öne çıkanlar şöyle:

İstanbul'a geldiğinizde özellikle gitmek istediğiniz yer var mı, sizi dinlendirin?

Atatürk Kültür Merkezi var. AKM için malum camia solaklar dediler ki buraları yapamayacaklar. Eskisinden çok daha güzelini yaptık. Ekrem efendi millet bahçelerini bilmez. Atatürk Havalimanı'nın için mahkemeye başvurdu, durdurdu. Kız Kulesi'ni restore ettirdik, hizmete girecek.

Ayasofya'yı zaten son acı halinden Ayasofya-i Kebir haline dönüştürdük. Oraya gitmemek olmaz. Sultanahmet bir başka güzel oldu. Buraları gezmeden görmeden olmaz. Bizim bıraktığımız İstanbul aynen yerinde durmuyor.

Biz CHP'yi hep çöp çamur, çukur olarak tanımladık. Her taraf çukur. İstanbullu bir 5 yıl daha bu adama İstanbul'u vermez.

Gençlere darbe çağrısı yapan genel başkanla karşı karşıyayız. Biz bu ülkenin gençleri asla meşru olmayan işe bulaşmayız. CHP'de bulunan demokrasi açığının kapatılması için onlara ne önerirsiniz?

Güzel bir yerden yakaladınız. Pazar günü bunları bir daha dönmemek üzere sandığa gömmek. Bay bay Kemal tekrar dönmek istiyor. Belki onun yolu da açılır.

Biz gençlere olan ilginiz, sevginiz şaka mı?

Sakın şaka olmasın. Ben gençleri çok seviyorum, hala gencim. Gençlere olan sevdam, muhabbet bizi güçlü kılıyor.

Seçim sürecinde benim kadar ülkeyi gezen lider olmadı. Benim derdim İstanbul, Ankara, İzmir.

Ahmet Kaya’yı dinlerken duygulandı

Ahmet Kaya, ben cezaevine girerken Kazlıçeşme'de uğurlama programını katılıp şakı türkülerini söyledi. Dava fikir insanı için böyle bir şeyin yapılması kabullenilemez diye. Başbakanlığım döneminde Türkiye'ye getirmek istedim Ahmet Kaya'yı ama olmadı.

Ahmet Kaya'nın programına konuk olmuştunuz. Seçimlerde sanatçılar muhalefet destek verirken linç yemiyor, AK Parti'ye destek verilince linçleniyor? Ne söylemek istersiniz?

Hakarettir, saygısızlıktır. Özgürlük mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. AK Parti bunun için var. Özgürlük mücadelesi her şeyden önce benliğimizdir.

Sorular iyi, daha iyi olabilir.

Birileri geçen yerel seçim döneminde deprem sorununu çözebilir demişlerdi. Depremle ilgili hiçbir şey yapılmadığını görüyoruz. 5 yılda depremle ilgili bir şey yapılamaz mıydı?

Her şeyden önce bizim kabinemizin içinde özellikle Murat Beyin de görev yaptığı bakanlık bu işlere bakar. Bunlar yapamazlar. Her şeyden önde dertli olacaksın. Şu anda İstanbul'daki zat dertli değil. Ne zaman sel, afet olsa bu beyefendi İstanbul'da değil. Nerede, bakıyorsunuz kayakta. Murat Kurum öyle değil. O tamamıyla ilinde yatıyor kalkıyor. Gün geçmiyor ki metrobüslerde sıkıntı yaşamayalım. Ben belediyeyi CHP'den aldım. Otobüsler rezalet. İçine girdiğiniz zaman pislikten geçilmiyordu. Hemen Mercedes'e geçtik.

Yine gençlerle çalışmalarınıza devam edecek misiniz?

Bu konuda şüphe yok. Tüm birikimlerimi her şeyimi gençler için harcayacağım.

İnanç özgürlüğü mücadelesinde yanınızda olmayanlar, bugün kazanımlarınızdan pay çıkarmaya çalışıyorlar. Peki siz onlara ne söylemek istersiniz?

Gıyaplarında onlara bir şey söylememiz olur mu? Zaten 6'lı masada millet cezalandırdı. Millet, 'Hadi bakalım şimdi bir apartman katında kalın' dedi. Bay bay Kemal bir apartman katında misafir. Diğerleri nerede olduğu belli değil. Biz yoldayız. Milletimiz bize durmak yok yola devam dedi.