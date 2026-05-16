Erdoğan: Gençliğin kimseye eyvallahı olmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Turka Kocaeli Stadyumu'nda AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen 'Bir Gençlik Şöleni' programında önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Terörsüz Türkiye hedefimizin menzilinde sizlerin (gençler) huzuru ve esenliği var. Sizlerin güvenli geleceği için hayata geçirmek istiyoruz. Bu ülkenin bu milletin evlatları henüz gönüllerinin baharındayken solup gitmesin istiyoruz. Terörle mücadele için harcanan kaynaklar artık eğitime, bilime, üretime, istihdama, ulaştırmaya, teknolojiye harcansın istiyoruz.

Terörün devre dışı kaldığı bir dönemde gençliğin eyvahı olmadığı gibi kimseye de eyvallahı olmayacak. Hangi görüşten, hayat tarzından, inançtan, bölgeden, kökenden olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti'nin her bir genci bizim için aynı değerdedir, aynı önemdedir.

Birileri size sürekli karamsarlık aşılasın. Biz size sonuna kadar güveniyoruz. Allah'ın izniyle geleceğin bilim insanları sizin içinizden çıkacak. Ülkemizin geleceği olan sizlersiniz. Yeryüzünde iyiliğin barışın huzurun bayrağını dalgalandıracak olan sizlersiniz.

Yıldızı yükselen bir Türkiye var. Bütün bunların arkasında sizin heyecanınız ve alın teriniz var. Millet olarak üzerimize serpilen ölü toprağından kurtulduk. Potansiyelimizin farkındayız.