Erdoğan: Geri adım atmak söz konusu değil

04 Haziran 2019

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı.

Bayram namazı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pençe harekatı devam ediyor. En ufak bir sapma yok. Kararlı bir şekilde harekat devam ediyor. Sonlandırana kadar da bu harekat devam edecek." dedi.

Erdoğan, S-400'ler konusu ile ilgili de "Burada bizim yaptığımız bir anlaşma var, kararlılığımız var. Buradan geri adım atmak gibi bir şey söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Eğer Rusya gibi olumlu bir bu noktada bir teklif gelirse, biz Patriot'lar konusunda adım atabiliriz. Bunu da kendilerine ayrıca söyledik. Fakat Patriot'lar konusunda bize Amerika tarafından maalesef böyle bir S-400'ler gibi olumlu karşı teklif gelmedi. Şimdi uluslararası ticarette herhalde kazan kazan esası her ülkenin menfaatinin gereğidir. Bu olmadığı takdirde de biz herhangi bir şeyi de almaya ne mecburuz ne mahkumuz."

"Hassasiyetlerimiz aynen kararlılıkla devam ediyor"

"Şu anda Suriye üzerinde, İdlib üzerinde, Münbiç, üzerinde, Fırat'ın doğusu üzerinde ilgi alakası olan malum koridor üzerinde ilgi alakası olan her ülkeyle Türkiye olarak biz görüşmelerimizi devam ettiriyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hassasiyetlerimiz aynen kararlılıkla devam ediyor. Bundan sonraki süreçte de devam edecektir." şeklinde konuştu.

YSK kararı için: Orada bir yanlış anlaşılma var

Bir gazetecinin, "Soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu başkanları, tekrar YSK kararı ile görev alacaklar 23 Haziran'da. Bununla ilgili değerlendirmeniz var mı?" sorusu üzerine Erdoğan, şu yanıtı verdi:

"Orada zannediyorum yanlış anlaşılma var. Bu daha netleşmiş değil. Biz, bütün bunlara karşı tedbiren yine de parti olarak YSK'ye bu konudaki itirazi kaydımızı düştük. Bazıları bunu sandık kurulu diye ifade ediyor. Sandık kurulları ile alakası yok. Seçim kurullarına yönelik böyle bir durum söz konusu ve YSK da bu itirazi kayıt üzerinden kararını verecektir. Temennimiz odur ki neticesi hayırlı olur.

Bildiğiniz gibi burada bir incelik var, o da şudur. Hakimlerle ilgili konuda karar merci YSK değildir. Hakimler ile ilgili konularda, yani onların herhangi bir yerden bir yere gönderilmesi, bu konular tamamen HSK'ye aittir. Onlar bu görevi ifa eder. Ancak tüm bunlarla beraber böyle bir sürecin içinde bu tür adımların atılması da her türlü şüpheye de vesile teşkil eder. Onun için burada gerek HSK'nin gerekse YSK'nın da hassasiyetleri vardır. Bu hassasiyetler gözetilerek bu adımlar atılacaktır."