Erdoğan: Göç ve mülteciler meselesinde asıl yükü bizim gibi ülkeler çekiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM ev sahipliğinde Parlamentolar Arası Birlik (PAB) ile İstanbul'da ortaklaşa düzenlenen Küresel Parlamenter Göç Konferansı'na video mesaj gönderdi.

Erdoğan, "Hemen her gün Yunan güvenlik güçleri tarafından zulmedilen, soyulan, darp edilen, hatta katledilen mültecilerin dramlarına şahit oluyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Göç ve mülteciler meselesinde asıl yükü sesi çok çıkan gelişmiş toplumlar değil, kriz bölgelerine komşu bizim gibi ülkeler çekmektedir." dedi.

Erdoğan, "Kabul ettikleri bir kaç yüz mülteciyi reklam malzemesi olarak kullananlar, derinleşen insani krizler karşısında hiçbir sorumluluk üstlenmiyor." diye konuştu.