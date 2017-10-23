Erdoğan, Gökçek ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Beştepe'de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek'i kabul edecek.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek bugün Beştepe'de bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gökçek ile birlikte Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ve Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'un istifasını istemişti.
Kulislerde, Gökçek'in bu görüşmenin ardından istifa edeceği konuşulurken, Altepe'nin istifa etmeyeceğini iddia edildi.
Öte yandan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Altepe'nin bugün saat 16:00 kentte düzenlenecek bir etkinlikte konuşması bekleniyor. Daha önce bir açılışta konuşan Balıkesir Belediye Başkanı Uğur, "Veda da var, vefa da" demiş ancak istifa etmemişti.
AK Parti'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş ve Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, daha önce istifa etmişti.