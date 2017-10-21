Erdoğan, Gökhan Töre'nin nikah şahidi oldu
Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre ile Esra Bilgiç'in nikah törenine çok sayıda isim katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Töre'nin nikah şahidi oldu.
Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre ile Diriliş Ertuğrul dizisinde Halime Sultan karakterini canlandıran Esra Bilgiç'in, Sait Halim Paşa Yalısı'nda düzenlenen nikah töreniyle evlendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nikah şahitliğini yaptığı törene siyah beyazlı takımdaki tüm oyuncular ve Başkan Fikret Orman, Ahmet Nur Çebi, Hakan Özköse ve eski futbol şube sorumlusu Mete Vardar katıldı.
Kaynak: AA