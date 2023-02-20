Erdoğan Hatay'da açıkladı! KGF paketini 350 milyar liraya yükselttik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, depremin vurduğu Hatay’da incelemelerde bulundu. Erdoğan inceleme sonrası açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

2 hafta önce bugün yaşadığımız depremlerin meşakkatli yolun acı bir sayfası olarak nakşettik. Ailesini kaybeden nice kardeşlerim var, hepiniz baş sağlığı diliyorum. Ölenlerimizin ruhları için Fatiha okuyalım. 9 saat arayla yaşadığımız depremler etki alanı ve yıkım gücüyle dünyada eşi benzeri olmayan hadiselerin arasına girdi. Depremde kırılan 5 ayrı fay hattıyla yer kürede 7 metre yer değiştirme yaşandı.

81 ilinden tüm kamu görevlilerini deprem bölgesine yönlendirdik

Deprem haberimizi aldığımız andan itibaren tüm bakanlıklarımızı, tüm ekiplerimizi harekete geçirdik. Arama kurtarma çalışmalarını başlatmak için seferber ettik. Türkiye'nin 81 ilinden tüm kamu görevlilerini deprem bölgesine yönlendirdik.

71 binin üzerinde birimin enkazı kaldırıldı

Diğer ülkelerden arama kurtarma ve yardım ekiplerini de ülkemize davet ettik. Süreci yönetmek için gereken hukuki alt yapıyı oluşturduk. Felaketten kurtulan insanlarımızı yeniden hayata bağlamak için gece gündüz çalıştık. 6 bini aşkın artçı sarsıntıya rağmen ekiplerimiz çalışmalarını devam ettirdi. 71 binin üzerinde birimin enkazı kaldırıldı.

Çalışmalarda 271 bin kişi görev aldı

Deprem anından itibaren yürütülen çalışmalarda 271 bin kişi görev aldı. 12 binin üzerinde ağır iş makinası arama faaliyetlerine katıldı.

Kızılay başta olmak üzere ülkemizin dört bir yanından mutfak, gıda ihtiyaçları karşılandı. 751 vatandaşımız çadırda, 24 bin vatandaşımız konteynerlar da barınmakta.

Konteyner sayısını 200 bine çıkaracağız

Konteyner sayısını 200 bine çıkaracağız. Toplamda 1 milyon 684 bin vatandaşımız barınma ihtiyaçları giderilmiştir. Milletimiz deprem bölgesinden şehrine gelen kardeşlerine kucağını açarak alicenaplığını bir kez daha göstermiştir. Depremi fırsata dönüştürme peşinde koşan karakter fukaraları çıkabiliyor. Milletimiz asıl cezayı bunları vicdanlarında mahkum ederek vermektedir.

Enkazdan kurtarılanların sayısı 114 bin 834

Enkazdan kurtarılanların sayısı 114 bin 834. Depremin ilk anından itibaren bugüne kadar arama kurtarmadan yardıma kadar her safhada yer alan kamu görevlilerine, gönüllülere, dualarıyla burada olan insanlara şükranlarımı sunuyorum.

Kimseyi asla yalnız bırakmayacağız. Sadece bizim değil insanlığın ortak miraslarını bünyesinde barındıran bu bölgeye hep birlikte sahip çıkacağız.

TOKİ'miz hazırlıklarını sürdürüyor

Sağlam ve az hasarlı binalarda hayatın normalleşmesi için adımlar atıyoruz. 1 yıl içerisinde sağlam ve güvenli inşa edeceğimiz konutlarına yerleştirmeye başlayacağız. TOKİ'miz hazırlıklarını sürdürüyor. Hatay'da 40 bin, Kahramanmaraş'ta 40 bin, Gaziantep'te 18 bin, Adıyaman'da 27 bin konutun, Şanlıurfa'da 3 bin, Elazığ'da 3 bin konutun inşasına başlıyoruz.

Köylerde durum nasıl olacak?

Köylerindeki ihya çalışmalarının da Manavgat'ta yaptığımız gibi gerçekleştireceğiz. Güçlendirme diye bir mantıkla asla bir ihya çalışması yapmayacağız. Hepsi sıfırdan yapılacak. Ülkemizdeki tüm üniversitelerimizden hocalarımızla çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

TOKİ ödemelerini 3 ay öteledik

Kat yüksekliği tamamen vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacındadır. TOKİ ödemelerini 3 ay öteledik. Eğitimi de önceliklerimizin başına alıyoruz. İlk ve ortaöğretim okullarımızın durumlarını tek tek ele alıyoruz.

Vatandaşlarımızın kredi borçlarını siliyor

Ağır hasar gören il ve ilçelerde yaşayanların kredi borçları 6 ay, bölgedeki diğer yerlerdeyse 1 ay erteleniyor. Kamu bankalarımız, depremde vefat eden vatandaşlarımızın kredi borçlarını siliyor.

İş yerleri, işletmeleri zarar gören 150 bin esnafımızın Halk Bankası'ndan kullandıkları Hazine destekli kredi ödemelerini 6 ay süreyle erteledik.

Kredi Garanti Fonu paketini 350 milyar liraya yükselttik

Ağır yıkımın yaşandığı bölgedeki 152 belediyemizin İller Bankasına olan kredi ödemelerini 3 ay erteledik.

Depremin ülke genelindeki ekonomik faaliyetlere olumsuz etkisini önlemek amacıyla 250 milyarlık Kredi Garanti Fonu paketini 350 milyar liraya yükselttik.

20 bin vatandaşımız hızla istihdam edilecek

İŞKUR'un Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında 20 bin vatandaşımızın hızla istihdamını temin ediyoruz.

20 milyar liralık deprem bölgesi işletme ve yatırım destek paketi hazırladık.

Depremde zarar gören çiftçilerimize, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi'den kullandıkları Hazine destekli kredilerini 1 yıl tehir etme imkanı getirdik.