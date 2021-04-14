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Erdoğan: Hava-hava füzemiz Bozdoğan, ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Genç teknisyen ve mühendislerimizin Göktuğ projesinde geliştirdiği görüş içi hava-hava füzemiz Bozdoğan, ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu." dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından havadan havaya füze teknolojisiyle ilgili paylaşımda bulundu.

Erdoğan, paylaşımda, "Türkiye, havadan havaya füze teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biri olmayı başardı. Genç teknisyen ve mühendislerimizin GÖKTUĞ projesinde geliştirdiği görüş içi hava-hava füzemiz BOZDOĞAN, ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu. Gençlere maşallah." ifadesini kullandı.