Erdoğan: Hayat pahalılığının en fazla emeklileri bunalttığını biliyorum

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Yozgat mitinginde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

- Türkiye'yi dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisine dahil edene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Ülkemizin büyüme tarafında hiçbir sorunumuz yok. Deprem nedeniyle oluşan 104 milyarlık yüke rağmen büyüme kat ettik. Gelirimiz 1 trilyon doların üzerine çıktı. İşsizlik oranımız 9,4 oranı ile son 10 yılın en düşük seviyesini gördü. 57 milyon turist ve 54.5 milyar dolar geliri yakaladık. Enflasyon konusunda da yılın ikinci yarısından itibaren güzel haberler gelmeye başlayacak.

- Çalışanı ve emekliyi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Enflasyon yine tek haneye düşecek. Hayat pahalılığının en fazla emeklileri bunalttığını biliyorum. Pek çok adım attık. Emekliler için maaş ve ikramiyede yüzde 50 zam ve promosyonla önlem adımları attık. Sadece bu üç 300 milyar liralık ek kaynak kullandık. Kamu bankaları 8-12 bin lira promosyon ödeyecek dün başvurular başladı. Özel bankaların da bu tutarın altında kalmayacağını umuyorum. bayram ikramiyesini nisanın ilk haftası hesaplara yatırıyoruz.

'Şaft kaydı, dingil kırıldı, motor su kaynattı'

- Biz sadece iş yapmanın eser ortaya koymanın, sizlere layıkıyla hizmet etme pişindeyiz. Son seçimdeki yenilgiden sonra güya değişime gittiler. 13. cumhurbaşkanımız dedikleri genel başkanları dışında hiçbir şeyi değiştirmediler. Darbeseverlikten ayrımcılığa, faşizme kadar eski tas eski hamam devam ediyorlar. Çırak genel başkan selefinden bile fason çıktı. Şaft kaydı, dingil kırıldı, motor su kaynattı.

- Özgür efendi bu eziyet bir an önce bitse de kurtulsa havasında 31 Mart'ı adeta iple çekiyor. Hatta CHP'li belediyeleri eleştirip bizim ulaştırma hizmetlerimizden övgü ile bahsettiği oluyor ama deste deste taşınan avrolar dolarla hakkında ağzını bıçak açmıyor. 6-7 adamı neden bu kadar yorduklarını açıklamıyor. Sorsan "ittifak mittifak yok" diyorlar. Ama neden belediye başkanı, meclis üyesi olarak devşirme adaylar gösterdiklerinin sebebini söylemiyorlar. Her iki tarafın seçmenin bundan haberi yok. Seçmenin iradesini işporta malı gibi birilerine peşkeş çekiyorlar. Karşımızda matruşka ittifakı var.