Erdoğan: Haziran'da normalleşmeyi temin etmeyi planlıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan merkezli şirketlerin üst düzey yöneticileriyle bir araya geldiği toplantıda, Türkiye'nin Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi Belgesi'ni yakın zamanda uluslararası yatırımcılarla paylaşacağını belirterek, Haziran ayı içinde COVID-19 aşılamasının yoğunlaşmasıyla birlikte ülke genelinde normalleşmeyi temin etmeyi planladıklarını söyledi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD şirket yöneticileriyle çevrimiçi bir toplantı gerçekleştirdi. Erdoğan burada özetle şunları söyledi:
"- (Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi Belgesi) Yakında belgemizi milletimiz ve uluslararası yatırımcılarla paylaşacağız.
- Ülkemizin teknolojik dönüşümünü hızlandıracak, istihdam oluşturacak ve cari dengemize pozitif katkı sağlayacak projelere özel önem veriyoruz.
- Teşvik sistemimizi sadeleştirerek, yatırımcıların teşviklerden daha kolay yararlanmasını sağlayacağız.
- Çelik ve alüminyum sektöründeki ilave tarifeler, Türkiye'nin genelleştirilmiş tercihler sistemi dışında bırakılması, Türkiye menşeli ihraç ürünlerine yönelik anti-damping önlemleri gibi adımlar bize yakışmıyor. Bu konularda ABD'den daha yapıcı hareket etmesini bekliyoruz.
- Sayın Biden ile NATO zirvesinde gerçekleştireceğimiz görüşmenin yeni dönemin habercisi olacağına inanıyorum.
- Üç kıtanın kalbi konumundaki Türkiye'yi küresel bir üretim ve teknoloji üssü haline getireceğimize inanıyorum.
- 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize ulaşmak için samimi, saygılı, ortak çıkarlara ve değerlere dayanan bir yaklaşıma ihtiyaç duyuyoruz.
- Salgının yol açtığı belirsizliklere rağmen Türkiye'ye olan yatırım talebinde ciddi bir artış gözlemliyoruz.
- 2021 yılının ilk dört ayında ihracatımız, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 45 artarak 4 milyar 272 milyon doları buldu.
- Yüzde 1,8'lik oranla Çin'in ardından G20 içerisinde en yüksek büyümeyi kaydeden ülke olduk.
- Haziran ayında yoğun bir aşılama kampanyası yürüterek, ülkemiz genelinde normalleşmeyi temin etmeyi hedefliyoruz.''
ABD Merkezli Şirketlerin Üst Düzey Yöneticileri ile Çevrimiçi Toplantı https://t.co/1yx00gfm11— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 26, 2021