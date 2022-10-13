  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Erdoğan: Hedefimiz, bir an önce akan kanın durmasını sağlamak
Takip Et

Erdoğan: Hedefimiz, bir an önce akan kanın durmasını sağlamak

CICA Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili, "Hedefimiz sahadaki zorluklara rağmen yakalanan ivmenin devam ettirilerek bir an önce akan kanın durmasını sağlamaktır." dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Astana’da düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (AİGK-CICA) Zirvesi Genel Oturumu'nda konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

- Küresel güvenlik mimarisinin daha adaletli, hakkaniyetli, temsil kabiliyeti yüksek yeni bir anlayışla şekillendirilmesi gerektiğine inanıyoruz.

- (Rusya-Ukrayna savaşı) Hedefimiz sahadaki zorluklara rağmen yakalanan ivmenin devam ettirilerek bir an önce akan kanın durmasını sağlamaktır.

- Terör örgütlerine yardım eden, propaganda, finansman, eleman devşirme faaliyetlerine katılan oluşumların hiçbir ayrıma gidilmeksizin engellenmesi gerekiyor.

- Türkiye olarak çok modlu ulaştırma koridorlarını teşvik ediyor, Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan modern İpek Yolu'nun canlandırılmasını destekliyoruz.

- (Rusya-Ukrayna Savaşı) Adil bir barışın diplomasi yoluyla sağlanabileceğini, savaşın kazananı, adil bir barışın ise kaybedeni olmayacağını söylüyorum.

 

Erdoğan: 10 milyar dolarlık hedefimize emin adımlarla ilerliyoruzErdoğan: 10 milyar dolarlık hedefimize emin adımlarla ilerliyoruzEkonomi

 

 

 

 