Erdoğan: Her yıl bütçeden en büyük payı eğitime tahsis ettik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi'nde 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programında konuştu.

Erdoğan, "Şartlar ne olursa olsun eğitim konusundaki önceliğimizden asla taviz vermedik. Her yıl bütçeden en büyük payı eğitime tahsis ettik." dedi.

Erdoğan, “Geleceğimizi kendi devletine, kendi halkına, kendi tarihine, kinle, nefretle, öfkeyle bakan değil, tarihinden gurur duyan, ülkesine ve milletine hizmet aşkıyla yanan gençlere emanet etmek istiyoruz.” diye konuştu.

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