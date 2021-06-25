Erdoğan: Herkesin hakkını, hukukunu, özgürlüğünü teminat altına alıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay Stadı, BOTAŞ Ertuğrul Gazi Yüzer Depolama ve Gazlaştırma Tesisi Hizmete Alımı, MOBSAN Sanayi Sitesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Açılış Töreni'ne katıldı.

Hatay Stadı'nın, 26 bin 600 kişilik kapasitesiyle şehre yakışır bir eser olduğunu bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TOKİ tarafından inşa edilen bu güzel stadımızın, bordo-beyaz renkleriyle gönüllerimizde taht kuran Hatayspor'un başarılarının coşkusuyla şenleneceğine inanıyorum. Stadımızın şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Hizmete alınma sevincini paylaşacakları bir diğer yatırımın, BOTAŞ'ın Dörtyol Terminali'ndeki yüzer LNG depolama ve gazlaştırma tesisine sahip Ertuğrul Gazi gemisi olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kendi sınıfında son teknolojiyle inşa edilen Ertuğrul Gazi gemisi, ihtiyaca göre Dörtyol veya Saros terminallerinde günlük 28 milyon metreküp kapasitesiyle gazlaştırma işlemi yapabilecektir. Kendi bayrağımızla hizmet verecek Ertuğrul'un bir diğer özelliği de kamyon, tank ve gemilere doğrudan yükleme yapabilme kabiliyetine sahip olmasıdır. Uzunluğu 295 metre, genişliği 46 metre olan bu gemi, gazlaştırma kapasitesi itibarıyla ülkemizin doğalgaz ihtiyacının yüzde 10'undan fazlasını karşılama imkanına sahiptir."

Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi

Boru hatlarına bağlı kalmadan doğalgaz kullanılmasını sağlayacak Ertuğrul gemisinin, özellikle kış aylarındaki dalgalanmalara karşı Türkiye'ye önemli bir esneklik kazandıracağını bildiren Erdoğan, "Karadeniz'de keşfettiğimiz doğalgazı 2023'den itibaren kullanmaya başladığımızda, bu konudaki rahatlığımız çok daha artacaktır. BOTAŞ vasıtasıyla ülkemize kazandırdığımız bu yatırımın da hayırlı olmasını diliyorum." dedi

Resmi açılışını yapacakları bir başka eserin de Antakya Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ahşap işlemeciliği, şehrimize Habib-i Neccar Hazretlerinin mirasıdır. Ülkemizin önemli mobilya üretim ve ahşap işlemeciliği merkezleri arasında yer alan Hatay'ın, açılışını yapacağımız Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi ile bu alanda yeni bir atılım yapacağına inanıyorum. Şehrin muhtelif bölgelerinde, çoğu da uygun olmayan yerlerde ve verimsiz şartlarda çalışan mobilyacılarımız, toplam 200 bin metrekare kapalı alana sahip bu sitede, en modern şartlarda üretime devam edecektir." diye konuştu.

Erdoğan, "Biz demokratlık görüntüsü altında faşistlik yapmıyor, herkesin hakkını, hukukunu, özgürlüğünü teminat altına alıyoruz. Çünkü biz bu millete aşkla bağlıyız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Tescilli Türkiye düşmanlarının peşine düşerek ülkenin geleceğine talip olmaya kalkanların sonu hüsrandır."

Erdoğan, "Geçtiğimiz günlerde Şuşa'ya giderek oradaki kardeşlerimizin kurtuluş sevincine ortak olduk. Şimdi aynı yaklaşımla başka yerlerde, yeni adımların hazırlıkları içindeyiz. Eğer Türkiye, dışarda böylesine güçlü bir güvenlik kuşağı oluşturamazsa vatan toprakları içinde bize ne huzur verirler ne refah yaşatırlar." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Karşımızda bir türlü yerli ve milli olmayı başaramayan anlayış var. Milletin gönlüne girmek yerine gözünü dışarıya diken bu zihniyete rağmen ülkemizi büyüteceğiz."