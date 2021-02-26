Erdoğan: Hocalı’da acımasızca katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle yad ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hocalı Katliamı"na ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "26 Şubat 1992" başlığıyla "Yıllar geçse de acısını unutmayacağımız, hüznünü tekrar tekrar yaşayacağımız, Hocalı katliamının 29. yıldönümünde; kadın, çocuk, yaşlı ayırt edilmeksizin acımasızca katledilen 613 Azerbaycanlı kardeşimizi rahmetle yad ediyor, dost ve kardeş Azerbaycan halkına başsağlığı diliyorum. Tek millet, iki devletiz. Türkiye olarak haklı mücadelesinde Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.