Erdoğan: Hukuk onlara başka, bize başka

28 Ekim 2017

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da toplu açılış töreninde konuştu.

Yarın kutlanacak Cumhuriyet Bayramı'na dikkati çekerek 94 yılda Türkiye'nin çok mesafe aldığını söyleyen Erdoğan, "Hükümetimiz ve belediyelerimizin işi yaptıklarıyla yetinmek değil, yeni ihtiyaçlara cevap verebilmek için sürekli çalışmaktır. Yarın Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayacağız. 94 yılda Türkiye çok mesafe aldı. Gönül daha iyisini ister. İlk yarıda yüzde 5,5 büyüdük. Yıl sonu itibariyle yüzde 7'yi bulursa şaşırmayın" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Suriye ve Irak'ta yaşanan gelişmelere ilişkin, "Fırat Kalkanı'nda, İdlib'te varız. Türkiye'ye Suriye'de, Irak'ta ne işiniz var diyenlere sormak lazım, sizin burada ne işiniz var? Kendi vatandaşlarının güvenliği uğruna dünyayı kana bulayanlar, iş bizim vatandaşımızın güvenliğine geldi mi bir anda kavramları değiştiriyorlar. Demokrasi onlara başka, bize başka. Hukuk onlara başka, bize başka. Artık silahlı İHA yapıyoruz. Kötü komşu bizi ev sahibi yaptı. Verirler mi diye beklememize gerek yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı