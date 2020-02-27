Erdoğan: İdlib'de 3 şehidimiz var

27 Şubat 2020

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İdlib'de üç tane şehidimiz var, rejimin kaybı çok büyük." dedi.

Erdoğan, AK Parti Siyaset Akademisi'nin açılış dersinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Libya'da daha önce Hafter lehine olan yapıyı tersine döndürdük. İdlib'de de gelişmeler şu anda lehe döndü." dedi.

Erdoğan, "Yüz binlerce vatandaşını öldüren Esed'i kalkıp dost olarak görmek mümkün değil. Varsın o, Bay Kemal'in dostu olsun, bizim dostumuz olamaz." ifadesini kullandı.

'İdlib'de 3 şehidimiz var'

İdlib'de 3 askerin şehit olduğunu belirten Erdoğan, "Mekanları cennet olsun. Fakat onun yanında rejim güçlerinin kaybı çok büyük." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hindistan şu anda katliamların cirit attığı bir hale ülke geldi. Müslüman katliamı yapıyor Hindular. Bunlar nasıl olacak da dünya barışına imkan verecek, destek verecek? Mümkün değil." dedi.

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